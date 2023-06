Szombaton a verpeléti várhegy tanösvényét takarították meg az elburjánzott növényzettől a Verpelét a Mi Városunk Egyesület szervezésében az önkéntesek. Balogh József elnök arról beszélt portálunknak, hogy az arra kirándulók már panaszkodtak, hogy nem igazán tudnak közlekedni a tanösvényen.

Az összefogás erejével megszépült és újra használhatóvá vált a tanösvény

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– A lépcsőkkel kialakított tanösvény a várhegy oldalán halad fel a tetejéig, és körbe lehet menni rajta. Sajnos benőtte a fű, a gaz, és már járhatatlan volt. A megtisztításához az egyesületünk tagjai mellett önkéntesek segítségét is kértük, mintegy húszan vettünk részt a munkában. Ehhez természetesen előzetesen kértük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) engedélyét, hiszen természetvédelmi területről van szó. A takarítás során itt volt velünk a BNPI szakembere is, hogy még véletlenül se károsodjon a védett környezet. Az verpeléti önkormányzat is segítséget nyújtott, mert bár a takarítást az egyesületünk végezte, de az önkormányzat vállalta az eltávolított gaz elszállítását, ők adtak például gyűjtőzsákokat is. Örülünk, hogy az összefogás erejével megszépült és újra használhatóvá vált a tanösvény, mert a településünk tisztán tartása nemcsak az önkormányzat feladata és érdeke, hanem miénk, lakosoké is – részletezte Balogh József.

A verpeléti várhegy egyébként, amely egy úgynevezett parazita vulkán, a Mátra egyik legszebb földtörténeti kincse. Ennek csaknem eredeti épségben megmaradt vulkáni kúpja egy járulékos kráter, amelyhez hasonlóak napjainkban a szicíliai Etna oldalain láthatók. A mátrai vulkanizmus késői szakaszában keletkezett, így a természet pusztító erőinek nem esett áldozatául. A hegy nem csak földtani, hanem botanikai jelentőséggel is bír.

A karbantartás csak a tanösvény nyomvonalára, illetve a kitáblázott parkolóra terjedhetett ki

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

A BNPI tájékoztatása szerint e vulkáni kúp területe 2004-től az Európai Unió Natura 2000 hálózatának része, sok védett növényfaj él itt. Ezért a szombati tanösvénytakarítás feltételeit is részletesen szabályozta az igazgatóság. Ennek megfelelően a karbantartás csak a tanösvény nyomvonalára, illetve a kitáblázott parkolóra terjedhetett ki. A tanösvényen a korláttól számított egy-másfél méter szélességben lehetett megtisztítani az útvonalat a cserjék belógó ágaitól, valamint az útvonalon nőtt fűtől. A levágott ágakat és füvet zsákokba szedve le kellett hordani a parkolóba elszállításra.