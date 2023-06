Gazdag programokkal köszöntötték a nyarat Észak-Hevesben is.

Bükkszéken szombaton 17. alkalommal rendezték meg a polgármesterek főzőversenyét, amelyen ezúttal is hagyományos bográcsos ételek domináltak. A csapatok már reggel hozzákezdtek a kempingben az étkek készítéséhez, 11 órakor pedig ünnepélyesen is megnyitották a versenyt. Míg a Bede Róbert mesterszakács által irányított zsűri az ételeket kóstolta és bírálta, addig a környékbeli hagyományőrzők, a helyi óvodások szórakoztatták a közönséget.

Az ínycsiklandó gulyások, pörköltek, sültek most is pillanatok alatt elfogytak, majd Vadkerti Imre előadóművész adott műsort. Az eredményhirdetésen a hegyeshalmiak főztje bizonyult a legfinomabbnak. Ők áfonyás, vargányás szarvaspörköltet varázsoltak. Nagy sikert arattak a sztrapacskás különlegességek, a gömörligetiek göngyölt rablóhúsa, az árpádhalmiak birkapörköltje, valamint az óbástiak pincepörköltje is.

A péterkeiek pincepörköltje percek alatt elfogyott

Forrás: Facebook

A zsűri elnöke Bede Róbert, - aki második alkalommal vett részt a bükkszékiek rendezvényén - portálunk érdeklődésére úgy fogalmazott, gyönyörű helyszínen, profi szervezésben, különlegesen jó hangulatban zajlott az idei verseny is. A tizennyolc nevező csapat kitett magáért, a legfinomabb ízeiket hozták magukkal. Gratulált mind a szervezőknek, mind a résztvevőknek. Délután egy látványfőzéssel ajándékozta meg közönséget. Egy különleges kuszkusz-salátát készített, a nyár friss zöldségeivel, s némi garnélával.

A nap folyamán kézműves bemutatókkal, játszófoglalkozással várták a gyermekes családokat.

Este Vastag Tamás, majd a Groovehouse együttes koncertezett.

Váraszón is kitehették volna a megtelt táblát szombat délután. Itt második alkalommal szervezte meg a legkiválóbb hazai és a külhoni citeraegyüttesek találkozóját a nagymúltú Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar az önkormányzat támogatásával. A muzsikus délutánra százötven citerás érkezett, akik a legkülönbözőbb zenei műfajokat képviselve szólaltatták meg szeretett hangszerüket, a közönség legnagyobb örömére.

Feledhetetetlen zenei élményben lehetett része azoknak, akik ellátogattak a rendezvényre. A múzeumok éjszakája programsorozat apropóján, előzetes egyeztetés után a faluházat és az Árpád-kori templomot is megnézhették a faluba látogatók.

Szombaton délután rendezték meg a parádiak egyik leghangulatosabb nyári rendezvényét, a Szent Iván-éji mulatságot. A helyszín ezúttal is a Freskó terasz és kert volt, ahol délután négy órától a Görbe János Színkör előadásában Kertész Imre: Doktorkisasszony című háromfelvonásos zenés vígjátékát tekinthették meg, majd este nyolctól zenés táncmulatság kezdődött.

A Pannónia Népzenei és Kulturális Egyesület citerásai is nagy sikert arattak

Forrás: Facebook

Bükkszenterzsébeten szombat este rendezték meg a község egyik legnépszerűbb nyár esti programját, a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozathoz kapcsolódva. Este hét órára megtelt a község szórakozni vágyó helyiekekkel. Az est folyamán felléptek a helyi és a szomszédos községek hagyományőrzői: az Erzsébeti nyugdíjas klub, a tarnaleleszi Ezüstvirág Nyugdíjas Klub tagjai, a Fedémesi Asszonykórus, a szentdomonkosi Palóc Fonó Együttes. A jó falatok sem hiányoztak. Tarhonyás lecsót és szarvaspörköltet tálaltak vacsorára. A jó hangulatról Boros Dénes és cigányzenekara gondoskodott.

A Csillagvirág Népművészeti Egyesület a Recski Tájházban szervezett programot pénteken, a Múzeumok éjszakájának előestéjén. A hímző és faragó szakköri tagok kiállításával, a Palócka gyermek néptánccsoport és Cseh János harmonika muzsikájával fogadták a vendégeket. A műsort Anna senior tánccsoportja zárta. A programot a Hagyományok Háza Magyarországi Vidéki Hálózata, Recsk Községi Önkormányzata és a Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány támogatta.