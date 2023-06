– Meghallgattam Mirkóczki Ádám polgármester és Minczér Gábor alpolgármester sajtótájékoztatóját. Nem akarok az ő szintjükre süllyedni, de kénytelen vagyok reagálni rá. A régi egri öregeket idézve: „Mit akarnak itt ezek a gyüttmentek?” A frakciójukból már lassan két éve kirúgták őket és azóta terrorizálják a várost. A városvezetés Feldebrőről irányítja Egert – fogalmazott pénteken sajtótájékoztatón Orosz Lászlóné a Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

– Az amit a sajtótájékoztatón állítottak, nem a valóság. A többség nyomására a tegnapi közgyűlésen szót kapott a Katona téri parkolóház tulajdonosa és rendkívül érdekes dolgokat mondott. A vita hevében felálltam, és megkérdeztem, hajlandó-e kinyitni a parkolóházat határozatlan idejű szerződéssel és a januári bérleti díjjal. Igennel felelt. Megkérdeztem a polgármestert is, hogy hajlandó-e aláírni ezt a szerződést. Azt mondta, igen. A gazdasági iroda vezetője pedig szintén azt mondta, megkapja az Evat az üzemeltetéshez szükséges pénzt. Ha ezt mind betartják, akkor a parkolóház gyakorlatilag július 1-én kinyithat. Ez nagy megkönnyebbülés lesz a belvárosi üzleteknek, a piacnak és a turistáknak is – emelte ki Orosz Lászlóné.

Dr. Csetneki Attila Fidesz-KDNP képviselő a sajtótájékoztatón mindenkinek köszönetet mondott, aki az elmúlt hónapokban tett azért, hogy kinyisson a parkolóház.

– Orosz Ibolya kihasználta, hogy jelen van a tulajdonos, nyilvános párbeszédbe kezdett, és néhány óra alatt megoldotta a kinyitást. Ez a városvezetésnek hónapokig nem sikerült. Javaslom minden érdeklődőnek, hogy nézzen bele a közgyűlési felvételbe, ugyanis köszönőviszonyban nem volt azzal, ami valójában történt. Mi örültünk a szakvéleménynek, habár nem forgalmi értékeket határozott meg, de jó kiindulópont a további tárgyalásokhoz – szögezte le dr. Csetneki Attila. Emlékeztetett, Mirkóczki Ádámnak már 2020-óta van felhatalmazása arra, hogy tárgyaljon a parkolóházról.

– Ennyi idő kellett ahhoz, hogy készüljön egy szakértői értékbecslés. Ugyanakkor nem csak ez volt újdonság a tegnapi ülésen: kiderült, hogy a polgármester ki akarta játszani a parkolóházat egy ismerős kft.-nek és most próbál terelni. Mivel a tulajdonos is jelen volt, kénytelen volt ő maga is bevallani: valamikor az elmúlt 3 évben tárgyaltak egy kft.-vel, hogy a város helyett megvásárolja a parkolóházat. Miközben a városnak lehetősége lett volna 420 millió forintért megvenni, Mirkóczki Ádám titokban, mindenféle felhatalmazás nélkül, ismeretlen befektetővel tárgyalt. Ugyanis a tulajdonostól tegnap azt is megtudtuk, a pandémia alatt kiírt az önkormányzat egy jogszerűtlen közbeszerzést, majd gyorsan visszavonták. Sőt az is kiderült, a visszavonás után a polgármester az idegen céget felhatalmazta arra, hogy ez a társaság közvetlenül tárgyaljon a tulajdonossal. Nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy egy Jobbik közeli cégről van szó. Azt is elmondta a tulajdonos, hogy miután a közbeszerzést visszavonták, az ismeretlen cég megkereste a parkolóház tulajdonosát, és 750 millió forintot ajánlott az épületért– ismertette Csetneki Attila.

Hangsúlyozta, a frakciójukat kritika érte, mikor leültek a tulajdonossal tárgyalni, miközben az összes erről szóló anyagot megkapott a polgármester és a képviselők.

– Úgy gondoljuk, hogy a Városgazdálkodási bizottság előtt nyilvánosan lehet megoldani ezt a problémát hosszútávon is. A bizottságnak az is feladata lesz, hogy megvizsgálja, kihez tartozik ez a kft., hogyan jelöltette ki felhatalmazás nélkül a polgármester. Kérjük Mirkóczki Ádámot, hogy a teljes levelezését küldje el a bizottságnak – mondta.

Orosz Ibolya hangsúlyozta, nem az a nem cél, hogy magas áron vegye meg az önkormányzat a Katona téri parkolóházat.

– Nem mindig annak van igaza, aki a leghangosabban kiabál. Az Evat Zrt. igazgatóságának 2 tagját szerettük volna cserélni dr. Bánhidy Péter Pál, illetve dr. Martinecz Gergő urakra. Az volt a cél, hogy jó szakemberekkel bővüljön az igazgatótanács. A városvezetés ezt kifigurázta, megakadályozta. A polgármester gyakorlatilag az igazgatóságban tartott egy Momentumos és egy DK-s politikust – mondta Orosz Ibolya.