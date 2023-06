– Kedves ismeretlen tettes! Pénteken éjszaka eltulajdonítottad 3 kinti kukánkat, nagyon nagy szükséged lehetett rá. Holnap megtesszük a feljelentést, szerencsére van elég kamera a közelben, ami rögzítette az esetet. Holnapig kapsz esélyt, hogy visszahozd őket – ezt a Cicuskám Cat Cafe-Eger tette közzé Facebook oldalán kedden.

A kukatolvajnak tehát szerdáig van ideje visszavinni a gyűjtőedényeket. A macskakávézó tulajdonosa azt is hozzátette, a kukákat úgy lopta el valaki, hogy még a szemetet is kipakolta belőle előtte. Felhívta a figyelmet arra is, hogy úgy tűnik, jobb ha mindenki vigyáz a kukáira.