Június 1-től a város helyi autóbusz-közlekedésének menetrendjében az utazóközönség kérésére módosításokat vezettek be az önkormányzat híradása szerint. A 2-es helyi vonalon (Vasútállomás–Bajcsy-Zs. út–(TESCO)–Vasútállomás) közlekedő valamennyi járat, amely a Kossuth tér érintésével közlekedik, a Kastély melletti megállóhelyen is megáll. A 7-es helyi vonal (Vasútállomás–Esze út) Kossuth teret érintő járatai szintén megállnak a kastély melletti megállóhelyen is. A módosítások jellemzően a Kossuth téri és népkerti megállóhelyeken kívül sem indulási időpont sem pedig útvonal módosításával nem járnak.