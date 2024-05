Egy különleges borkóstoló élményt kínálnak májusban a legjobb hazai és határon túli borászokkal – Bukolyi Marcell (Bukolyi Marcell Wine Farm), Gál Tibor (Gál Tibor Pincészet), Major Levente (Levente Wine) és Sagmeister Ernő (Sagmeister Winery) egy nyáresti, önfeledt piknik keretében Markazon. A résztvevők varázslatos környezetben és remélhetőleg remek hangulatban kapcsolódhatnak ki a markazi Kézműves Házban és Szent István Parkban.

Borkóstoló és sokféle program lesz, igazi ászok borait kínálják pünkösdkor Markazon

Fotó: Beküldött

- A tavalyi rendezvény nagy sikere után, ahol Sütő Zsolt, Ludányi Balázs, Sziegl Balázs és Tarnóczi Zoli varázsolt el minket jobbnál - jobb és igazán kiemelkedő tételekkel a markazi Kézműves Házban, most ismét a Mátra legszebb völgyébe költözik az esemény. Hagyományteremtő jelleggel minden nyáron egy olyan piknikre szeretnénk meghívni Titeket és 4 olyan borÁSZt, akik tényleg a borkészítés legnagyobb ÁSZai és jogosan váltak a hazai borkultúra ikonikus alakjaivá. A koncepció továbbra is változatlan, minden eseményre meghívunk egy határon túli borászt, egy natúr borászt illetve egy-egy borászt a mátrai és egri borvidékről. Idén egyből két kiváló termelőt is az egri borvidékről - így invitálnak a szervezők.