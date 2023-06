A Magyar Közút kiemelt figyelmet fordít idén a kezelésében lévő utak menti területek karbantartására, melynek részeként idén egy teljes hetet, a június 12-16. közötti időszakot jelölték meg legújabb szemétgyűjtési kampányukra. Az önkéntesek csatlakozását 2023. június 4., vasárnap éjfélig várják a szervezők, jelentkezni online, ezen linken keresztül lehet – írták portálunkhoz eljutatott közleményükben.

Mint fogalmaztak, a Magyar Közút 80 mérnöksége napi szemétszedési tevékenységük során évente mintegy 12 ezer tonna hulladékot gyűjt össze az országos közutak mellől. A társaság az elmúlt évek alatt számos sikeres szemétgyűjtési akciót szervezett már, melyekkel célja, hogy érezhető szemléletváltást érjen el a közlekedőknél. A június 12-ei héten nemcsak saját mérnökségi és irodai dolgozóik gyűjtik majd az illegálisan kidobott út menti szemetet országszerte, hanem 2023. június 4-e, vasárnap éjfélig önkéntesek csatlakozását is várják.

A társaság minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít kesztyűt, láthatósági mellényt és zsákokat, valamint gondoskodik az összegyűjtött illegális hulladék maradéktalan elszállításáról is és a lehetséges mértékig szakmai felügyelettel is hozzájárul a szemétszedéshez, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Csapó Balázs/Kisalföld)