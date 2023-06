Június 27-e, kedd reggel, nyolc óra. Újra beborult az ég, feltámadt a szél, és nyomában kiadós eső zúdult ránk. Az elmúlt napokban kaptunk eleget az égi áldásból, jó lenne egy kicsi szünet már.

Időnként belelapozok a tavalyi naptárba, s megnézem, hogy egy évvel ezelőtt mi történt velünk, a környezetünkben. Erre néhány mobillal készült fotó is emlékeztet, amit időnként napra pontosan feldob a szolgáltató.

Egy éve ilyenkor már nem kellett füvet vágni, mert napok óta olyan szárazság és hőség tombolt, hogy a földeken és a kertekben szinte mindent felperzselt az aszály. Esőért imádkoztunk minden nap, de nem jött.

Idén nem panaszkodhatunk. Alig telik el nap május óta, hogy ne szakadna le az ég. Kis túlzással, éjjel-nappal zúgnak a fűnyírók. Örülünk is ennek, meg nem is, de a legjobb, ha megbékélünk a gondolattal, ez most egy ilyen nyár. Kicsit vizesebb a kelleténél.

A nyaralók kevesebbet pancsolnak a drága strandokon, de több idejük jut kirándulni, a helyi nevezetességekkel ismerkedni. A gazdálkodó, kertészkedő ember örül, hogy nem kell öntözni, ám reggelente nem győzi a veteményt pusztító csigahordákat kitessékelni a földjéről. Az aratóknak is meggyűlt a baja a megdőlt gabonával.

Hogy miként éljük meg az átlagosnál csapadékosabb nyár következményeit, csak rajtunk múlik. Jómagam arra törekszem, hogy a legtöbbet hozzam ki az esős napokból. Ilyenkor van idő olvasgatni, egy jó filmet megnézni, barátunkkal, jó szomszédainkkal kávézni, beszélgetni egy jót.

A nyári eső időt és esélyt ad arra, hogy kicsit befelé forduljunk. Nem árt ez senkinek. Szeretnénk a napfényben fürödni mindig, de vajon mit kezdenénk vele, ha ez a kívánságunk valóra válna? Előbb-utóbb felégetne mindent a perzselő forróság. Tavaly volt benne részünk. Nem kívánjuk vissza.

Másként tekintenek a gyülekező felhőkre azok az emberek, akik a mátrai falvakban nagy megpróbáltatásoknak voltak kitéve az elmúlt napokban.

A villámárvíz sújtotta falvakban az elmúlt hetekben nem volt idő olvasgatni. Ha jött a váratlan felhőszakadás, pincéket kell szivattyúzni, sarat, hordalékot takarítani a portákról, kárt menteni. Értük és magunkért is azért könyörgünk mostanában, hogy köszöntsenek ránk egy kicsit szárazabb, kiszámíthatóbb hétköznapok.