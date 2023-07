Újabb páratlan ritkaságot fogtak a vármegyénkhez közeli Maconkai-víztározón, ahol egy közel 25 kilogrammos albínó harcsa akadt horogra – közölte a pecaverzum.hu.

Maconkán nagyon sok ritka halfaj, illetve különleges változat található meg, így bármikor „csoda” történhet a horgászokkal. Július 10-én, hétfőn délután is egy ilyen eset történt, ugyanis Godó György fehér harcsája hazai és nemzetközi szinten is igazi kuriózumnak számít.

A beszámoló szerint a közel félórás, csónakból történő fárasztás után kifogott, wobblerre megéhező 24,62 kilogrammos, 140 centiméter hosszú és 74 centiméter kerületű „szellemharcsa” vörös szem hiányában albinónak nem nevezhető, de a szakirodalom alapján így is jóval 1 a 100 ezerhez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Természetesen ez a hal is visszakerült élőhelyére, így a jövőben is találkozhatunk vele, sőt szerencsés esetben utódaival is.