Úgy tűnik, a Gyöngyösi Állatkertben cukibbnál cukibb állatok vannak. Nemrégiben még a fagylaltoZoo gyűrűsfarkú makikról írtunk, most pedig az állatkert nagy kedvencei, a szurikáták következnek.

Facebook-oldalukon osztottak meg egy videót a szurikáták életéből. Legtöbben az Oroszlánkirályból ismerhetjük ezt a mókás kis társaságot, Timon is nagyon vicces volt, ám a gyöngyösi rokonai is könnyen mosolyt csalhatnak az arcokra. Nagyon cukik, ahogy esznek, játszanak, és a videóból az is kiderül, hogy igazán értenek a pihenéshez.

Íme a gyöngyösi szurikátáZoo:

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock.)