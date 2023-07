Javában zajlik a nyári szabadságolások ideje, tömegek indulnak nyaralni bel- és külföldre egyaránt Heves vármegyéből is. Portálunk a szűkebb hazánkban élőket kérdezte, hol tervezik az üdülést a szezonban. A kép igen vegyesnek mondható.

A gyöngyösi Szőllősi Ervin arról beszélt, hogy idén is meg vannak a tervek, Spanyolország, Barcelona a célpont.

– A lányunk férjhez megy idén, és a párja, vagyis a leendő vőm oda valósi. Még az esküvő előtt szeretnénk megismerni a szüleit is. Így most a nyaralásnak, mondhatjuk, családi okai is vannak. A feleségemmel kettőnkre, nagyjából, 365 ezer forint az induló alap. A költőpénz nagyságát nyilván most még nem tudjuk – részletezte Szőllősi Ervin.

A Vámosgyörkön élő Szabó-Gonda Anikó a családjával már 4 napot eltöltött Ausztriában a testvérénél, így a szállásért nem kellett fizetniük.

– Megyünk egy hétre Sopronba, ott Szép-kártyával fizetjük az apartmant és az étkezést, egyéb élelmiszert. Nekünk jól bevált az ottani szállás, soha nem csalódtunk benne, ezen nem változtatnánk szívesen. Azért is szeretünk Sopronba járni, mert a városban és a környékén kicsik és nagyok egyaránt rengeteg programot találnak: túra, kilátó, vidámpark, várak, strandok, kastélyok, hangulatos esti séták, a Fertő-tó, és sok más. Társasutazást nem szeretnénk, gyerekkel nem mindegy, hány órás utat vállal az ember – összegezte Szabó-Gonda Anikó.

Az egri Ménes Anna jelenleg Hollandiában él a párjával, ott dolgoznak lassan egy hónapja.

– Én ezt is megpróbálom egy kicsit nyaralásként felfogni, hiszen még minden új, minden más mint otthon, Magyarországon. Külön nyaralást ezen a nyáron nem terveztünk. Amikor majd hazalátogatunk, lehet, hogy otthon megyünk el kirándulni valahová – mondta Ménes Anna.

A Füzesabonyban élő Vass Anett és családja belföldre megy nyaralni, de mint mondta, nem a Balatonra, mert az nagyon drága lenne.

– A gyermekeink életkora és a külföldi árak miatt Cserkeszőlőre esett a választásunk, ahol a helyi strandon játszhatnak majd a gyerekek. A szállásra 100-150 ezer forint között szánunk. A Balatonnál ilyen áron nem kapunk apartmant, a hotelekről nem is beszélve, ahol van, hogy két éjszaka kerülne ennyibe. Az étkezésekre további 30-40 ezer forintot szánunk, ebbe beleértve a fagyizásokat egyéb desszertet és rágcsálnivalót – közölte Vass Anett.

Pásztor István és felesége Mezőtárkányból az előző években és idén is Hajdúszoboszlót választották a nyári pihenés helyszínéül.

– A településünkhöz közel fekszik, ez nagyon meghatározó, valamint a nejemnek a gyógyvíz igen jó hatással van a mozgásszervi betegségeire. Nem beszélve a nyüzsgő esti életről, amely kizökkenti az embert a mindennapok ritmusából. A korábbi években a tengerpartot is szerettük, egyik nagy élményünk Albánia volt, talán hat éve. Most a buszos, hosszú utakat már nem vállaljuk. Hajdúszoboszlón megfizethető szállodát találtunk, oda hűségesek is vagyunk, hisz az ár-érték arány a pénztárcánkhoz igazodik. A nyaralás mellett az időnk egy részét a szünidei unokázás tölti ki, ami ugyan nem pihenés, de a legnagyobb öröm – fogalmazott Pásztor István.

A gyöngyösi Madai Judit és férje idén csak rövid kirándulásokra mennek Hajdúszoboszlóra vagy a Balatonhoz.

– Mindkét helyen ismerősöknél fogunk aludni, így a szállásra, sőt a vacsorára sem nem kell költeni, csak a strandbelépőkre. A barátokat mi is vendégül fogjuk látni a Markazi-tónál, ahol természetesen mi álljuk az étkezést is. Sajnos, a fizetés reálértéke nagymértékben csökkent, így nagyobb nyaralást nem tervezünk. A pénz elsősorban a hiteltörlesztésre és a megélhetésre kell – magyarázta Madai Judit.

A Pálosvörösmarton élő Bodócs Erika arról beszélt, hogy a nyaraik már néhány éve nem a nyaralásról szólnak.

– A gyermekeink felnőttek, a nagyobbik lányunk Groningenből érkezett a napokban haza, ahol egyetemre járt. A középső lányunk őszig Tokióban marad, a kisebb pedig már nem bennünket választ, ha nyaralásról van szó. Persze, vannak közös külföldi utak, amelyek idényjellegűek, idén például a hollandiai tulipánföldek virágzásához és Amszterdam megismeréséhez kötődtek. Ez a nyár a lakásfelújításról és kisebbik gyermekünk jogosítványa, illetve nyelvvizsga bizonyítványa megszerzéséről szól. A férjemmel eldöntöttük, hogy jövő nyáron bepótoljuk a kimaradt éveket, lehetőség szerint a gyermekeinkkel – foglalta össze Bodócs Erika.

A noszvaji Zentai Péterné és családja nem utazik el üdülni a nyáron.

– Nem elsősorban a pénz miatt maradunk itthon. A 82 és 85 éves szüleim miatt nem megyünk ottalvós nyaralásra. A környéken kirándulunk, az idősekhez haza kell érni délutánra. Egyelőre ez van – felelte Zentai Péterné.