Lapunk információi szerint Cserépfalu és Bükkzsérc között az erdőben láttak egy anya barnamedvét két bocsával.

Erről számoltak be Bükkzsérc hivatalos oldalán is a helyiek figyelmét felhívva az óvatosságra, az erdőjárás kerülésére. Felhívták a figyelmet a kutyasétáltatásra is. Póráz nélkül egyébként is tilos, de a sétáltatást érdemes kerülni most az erdőben, hiszen a medve elől menekülőm kutya a gazdáéhoz fog visszafutni.

Korábban már portálunk is készített egy cikket, melyben az igazgatóság segítségével jártuk körül, mi a teendő medveészlelés esetén és hogyan kell viselkedni, hogy elkerüljük a bajt.