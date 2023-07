Playmobil Játszóház nyílt Sarudon az Élményfalu újabb gyerekbarát szolgáltatásaként. A Varsa Élményporta épületében található az ApróPolisz Sarud. Ez az ország második Playmobil Szerepjátszóháza, ahol a rohangálás helyett az apró figurák megszemélyesítésével megvalósuló Lélekjáték az igazi egyediség. Az ApróPolisz Sarud a gyereki fantázia játszóháza, minden nap szeretettel várja játszótársait 8 és 20 óra között.

Emellett a Huculudvar lovasközpont is fejlődik, már a lovastábor résztvevői akár lovashintóval is érkezhetnek a Kalandpartra. Sőt mi több, az Apraja Farmja Parasztudvar is bővült egy új lakóval, akinek hamarosan neve is lesz.