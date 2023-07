A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül Heves vármegyében „Közlekedésfejlesztés Heves megyében 2021.” című TOP projekt keretében megújult a 2503-as összekötő út Ostoros és Novaj között mintegy 2,2 kilométeres szakaszon. Korábban az út egy kisebb rézét már a Magyar Falu Programból felújították, most a két falu közötti teljes rész elkészült.

– Örömteli nap ez, hiszen a szóban forgó útszakasz jó pár évtizede várta a felújítást, immár a két települést összekötő teljes út megújult. Köszönet a tervezőknek és kivitelezőknek, az elmúlt hónapokban többször is megtekintettem a munkavégzést. A beruházás a két településen élők mindennapjait megkönnyíti, jobbá teszi. Számomra az útfelújítás az életminőség és a biztonság növekedését jelenti. Határozott célom, hogy az Eger környéki utak felújítása mihamarabb teljes egészében megtörténjen. Ehhez már megkezdődött egy tervszerű munka, együttműködésben a minisztériummal és a közútkezelővel. Rangsoroljuk a még felújításra váró szakaszokat, prioritásokat állítunk fel, s a továbbiakban már csak a megfelelő források és pályázatok megléte szükséges – közölte dr. Pajtók Gábor, a térség országgyűlési képviselője és balesetmentes közlekedést kívánt.

Böjt László Ostoros polgármestere elmondta, a két település gyors iramban fejlődik Eger szomszédságában.

– Örültünk a beruházásnak, hiszen közel 5 ezer ember, a két település lakossága immár biztonságosabb utakon közlekedhet – fogalmazott a polgármester majd megköszönte a kormány segítségét.

Arról, hogy Novajnak mit jelent a fejlesztés Demkó Gábor polgármester beszélt.

Egy újabb álom valósult meg közel 50 év után. Ez az út komolyabban utoljára a '70-es években lett felújítva, de most két ütemben Magyar Falu Program és a Top forrás segítségével megújulhatott. Most már szó szerint zökkenőmentesen érhetnek be a novajiak Ostorosra. örömmel fogadtam, hogy a kivitelezést a He-Do végezte, ugyanis arról ismertek, hogy jó minőségben végzik el a rájuk bízott munkát. Településvezetőként remélem, hogy a belterületi utak is hamarosan sorra kerülhetnek.

Sivák László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei fejlesztési és felújítási osztályvezetője elmondta, hogy a kivitelezés közel 300 millió forintból valósult meg.

– Idén tavasszal indult a kivitelezés és 100 nap állt a rendelkezésünkre. Megtörtént a lokális pályaszerkezet cseréje, 2700 tonna aszfalt épült be, megújult a padka, a felfestések, egy híd és a táblázások is. Társaságunk szeretné folytatni az úton a munkálatokat egészen a 253-as csomópontig Mezőkövesd felé. Köszönöm a kivitelező munkáját. Az új aszfalt mindenkit csábít a száguldozásra, de kérem, tartsák be a közlekedés szabályait – hangsúlyozta, majd balesetmentes közlekedést kívánt.