Idén is megrendezik a Kerecsenden a Világítani Fogok Egyesület által szervezett ingyenes tábort a helyi hátrányos helyzetű gyermekeknek. A táborhoz minden helyi gyermek csatlakozhat és alkalmanként a szülők részvételére is számítanak a szervezők. A három év alatti kisgyerekek szülői kísérettel vehetnek részt a programon. A nagyobbak több helyszínen töltik idejüket. Most is terveznek számukra éjszakai bátorságpróbát, kirándulásokat, versenyeket, vidám foglalkozásokat. A cél, hogy az idei vakációban is élményekkel teli napokat töltsenek együtt azok a településen élő fiatalok, akiknek nincs lehetőségük költséges nyaralásra - tudtuk meg Elekné Román Katától, a szervezet vezetőjétől.