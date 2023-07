Először járt Magyarországon a brit horgászlegenda, Dan­ny Fairbrass, aki nemcsak pecázni ­érkezett hazánkba, hanem az egyik budapesti szakáruházba is ellátogatott, ahol előadást tartott az érdeklődőknek. A zsúfolásig megtelt boltban a horgászat szerelmesei kérdezhettek tőle, és egy-két taktikát is elleshettek, hogyan legyenek még eredményesebbek a vízparton - adta hírül a Bors.

Az egyik budapesti szakáruházba is ellátogatott a horgászlegenda

– Óriási megtiszteltetés, hogy ennyien kíváncsiak rám. Jó látni, hogy Magyarországon ennyire szeretnek horgászni. Ez nem meglepő, hiszen rengeteg szép vizük van, ami halban is nagyon gazdag – fogalmazott a Borsnak Danny Fairbrass, aki ha már itt járt, akkor pár napot horgászott is a Heves vármegyében található Szűcsi Völgy Tóban.

– Csodálatos hely, gyönyörű és nagyon rendezett a környék, a kapitális halakról nem is beszélve. De be kell valljam, jobban szeretek a késő őszi, tél eleji időszakban pecázni, mert akkor lehet az igazán nagy testű halakat horogra csalni.

Fairbrass arról is szót ejtett, hogy bár még nem pecázott sosem a Balatonon, szívesen elmenne, és nemcsak a halak miatt, hanem a magyar tenger látnivalói is nagyon vonzzák.

– Azt hallottam, remek társasági élet van a Balatonon. Nyáron igazán pezseg, ráadásul jó bulikat is tartanak. Imádom az elektronikus zenét, így nemcsak horgászni érkeznék ide, hanem partizni is – mondta a legendás horgász, akit teljesen lenyűgözött a magyar tenger halállománya. – A márkám több képviselője is horgászott már a Balatonon, és nagyon tetszettek azok a pontyok, amiket fogtak. Széles hátuk, nagy pikkelyük, erős szájuk van, egyszerűen gyönyörűek.

Dan­ny Fairbrasst örömmel tölti el, hogy Magyarországon sokan szeretnek horgászni

Nagyon örülnék, ha egyszer az egyik tavamban balatoni halak úszkálnának.

Danny Fairbrass arról is mesélt, hogy nemcsak a halak, hanem a gasztronómia is fantasztikus Magyarországon.

A gulyást és a töltött káposztát is megkóstoltam. Utóbbi annyira ízlett, hogy kértem még belőle, így peca közben is azt ettem.

A magyar borokról nem is beszélve. Egyszer kaptam a balatoni vidékről származót, teljesen odáig voltam érte – tette hozzá a brit pecás a hírlapnak, aki ígéretet tett arra, hogy visszatér hazánkba. – Jó látni, hogy ennyien szeretnek Magyarországon horgászni, ezért készíteni fogok egy filmet a magyar vizekről, kifejezetten a magyaroknak.