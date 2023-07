Július végén indult az egész országban gyakori őzek párzási időszaka. Ez az autózás szempontjából azt jelenti, hogy bizony gyakran megjelennek az állatok az utak mentén, vagy az utakon, főképp erdős-bozótos-cserjés területen. Az állatok veszélyérzete ilyenkor csökken, miként figyelmük is, könnyen kerülhetnek az autók elé – írta Facebook oldalán a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

A megosztott anyagban olvasható, hogy ugyan az őzelütések túlnyomó többségében a vadállat sérül meg és a gépkocsiban anyagi kár keletkezik, de vannak esetek amelyek emberi tragédiával végződnek.

– Ennek oka egyrészt, hogy az elütött vad a szélvédőt áttörve a gépjármű utasterébe csapódik, míg más esetekben a balesetet elkerülni szándékozó autós félre rántja a kormányt, s lehalad az úttestről, vagy összeütközik a szemből érkezővel. A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a leginkább ajánlható módszer a figyelem, a fokozott óvatosság, s a csökkentett haladási sebesség (különösen akkor, ha az út mentén, néhány száz méteren belül őzeket látunk). A motorkerékpárosok védtelenebbek az autósokhoz képest, ezért a motorosoknak a vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt az óvatosabb közlekedés. Időnként előfordulhat, hogy a vadvédő kerítés hiányosságai miatt az autópályákon, vagy közvetlenül azok mellett vadállatokat látunk. Ilyen esetben indokolt a lassítás még akkor is, ha közvetlen veszély nem tapasztalható. Az autópályára tévedt vadállatok a kerítéstől nem tudnak a veszélyes zónából kihaladni és így a gépjárművek közé rohanhatnak. A vadászok tanácsai szerint, ha őzet látunk átszaladni az úton, számíthatunk rá, hogy másik is követi, így mindenképp lassítsunk, dudáljunk. Amennyiben az autó elé ugrik, az egyetlen megoldás a vészfékezés! Emiatt ügyeljünk a követési távolságra is, mert az előttünk haladó autó elé is ugorhat őz. Semmiképp se rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez nagyobb kárt okozó balesetveszélyes helyzethez vezethet– írta az Országos Balesetimegelőzési Bizottság honlapján.

