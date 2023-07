Elindult az e-roller szolgáltatás Egerben. A témában tartott szerdai sajtótájékoztatón Mirkóczki Ádám polgármester elmondta, a cél az volt, hogy a város is fejlődjön e tekintetben.

– Ez most egy kísérleti jellegű tesztüzem, mely szerdától elérhető. Összesen 180 eszköz érkezett, szerdán nagyjából 150-et helyeztek ki, a maradékot még a hét folyamán. A belvárosban és ahol nagy a gyalogos forgalom ott a maximum sebesség 15 kilométer/óra lesz, így növelve a biztonságot. A rollerek működését applikáció biztosítja, a feloldás 295 forintba kerül, majd minden perc 65 forintba kerül – részletezte.

Mint mondta, fontos és hiánypótló ez a szolgáltatás, s bíznak benne, hogy a tesztüzem beváltja a hozzá fűzött reményeket, s kitolhatják egész évre a működést, sőt növelhetik az eszközök számát is.

Egerben a működést a Somos Bike Kft.-vel oldják meg. Ők végzik a rollerek logisztikáját, valamint szervizelését is. Az alvállalkozók feladata a szerviz központban a rollerek töltése és ellenőrzése, szükség esetén javítása. A logisztikai feladatokba beletartozik nem csak a rollerek kihelyezése az utcára vagy begyűjtése, de azok átcsoportosítása is, amikor túl sok roller gyülemlik fel egy helyszínen, vagy a félre eső helyekről a frekventált területekre való áthelyezése is.