Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a nappali szakokon alapképzésen jellemzően emelkedtek a ponthatárok. A minimum pont tavaly 280 volt, most ennél magasabb pontszámokkal lehetett felvételt nyerni. Ez lehetett csupán 2-3-mal, de akár 180-nal is több, ha például egy nagyon jó tanuló (vagy ötös diplomás, plusz pontokkal) felvételizett az adott szakra. Utóbbira példa a kémia alapszak, ahova a bejutó hallgató 464 pontot vitt. Voltak a tavalyihoz képest irreálisan magas pontugrások költségtérítéses képzésekre is, amelyekkel az illető államilag finanszírozott képzésre is bejuthatott volna, sőt, előfordult, hogy felsőoktatási szakképzésre felvételiztek magasabb pontszámmal, mint amennyi az alapképzéshez elegendő lett volna. Általában a levelező képzésekre a tavalyinál kevesebb pont kellett, s ugyanez a mesterszakok többségére is igaz volt. Az osztatlan tanárképzésben is magasabbak voltak a bejutási ponthatárok a tavalyiaknál, amikor 305-360 között mozogtak, most nem volt ritka a 400 ponttal rendelkező tanár szakra felvételiző sem. Ugyan még nem tették közzé, hogy az egyes szakokra hány embert vettek föl, de a magas pontszámok jelezheti, hogy 1-2 jól tanuló diák jelentkezett és őket föl is vették. A bejutás alacsonyabb pontszámmal is sikerülhetett volna a próbálkozóknak. A felsőoktatási szakképzésekre előfordult, hogy a tavalyinál kevesebb pontra volt szükség, de inkább az volt a jellemző, hogy míg tavaly sok esetben a 240 pontos minimum elég volt a felvételhez, most ennél több ponttal rendelkezők érkeznek Egerbe.

A Bölcsészettudományi és Művészeti Karon a legtöbb pont (440) osztatlan tanárképzésben angol-matematika és angol-mozgóképkultúra tanár szakra volt szükség, 440, mindkettő levelezőn. 280 pont is elég volt a történelem-vizuális kultúra, etika-történelem és tervezőgrafika szakokra. A Természettudományi Karon valaki 464 pontot vitt kémia szakra, de környezettan szakhoz elég volt 280 is. Nem sokkal kellett több biológiára, rekreációra, vagy szőlész-borász mérnökire sem.

Az Informatikai Karon 400 ponttal ment valaki levelezős, költségtérítéses gazdaságinformatikus szakra, ehhez nappalin, állami finanszírozásún 292 is elég lett volna. A karon a kémia-matematika szakra 459 pontos felvételiző is akadt.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon idén a csúcsot az emberi erőforrások levelezős, költségtérítéses képzés pontszáma jelentette (393), ennek közelében volt a gazdálkodás és menedzsment és a kereskedelem marketing szakok minimum pontszáma is. A szociálpedagógus képzés elkezdéséhez 280 pontra volt szükség. A Pedagógiai Karon volt, aki 432 ponttal tanul majd óvodapedagógusnak, költségtérítéses formában, levelezőn, de gyógypedagógiára is kellett 400 pont levelezőn, fizetősön. A tanító és az óvodapedagógus szakokon nappalin elég volt 280 pont is, de gyógypedagógusnak is lehet ennyivel tanulni Egerben és Jászberényben is.

A MATE Károly Róbert Campuson sok meghirdetett képzés nem indul el, akár csak Egerben. Számos olyan szak van, amely viszont tavaly nem indult és idén igen. Ahol tavaly és idén is volt felvett hallgató, ott nagyon sok esetben idén alacsonyabb pontszám kellett a felvételhez, ilyen a gyógynövényes képzés, a borász képzés, a gazdaságinformatikus, vagy a programtervező informatikus szak, de a gazdaságtudományi alapképzések is. A legtöbb pont gazdálkodási szakokhoz – gazdálkodás és menedzsment, kereskedelemmarketing, pénzügy-számvitel - kellett így is (344-362), a legkevesebb a szakképzéses szőlész, illetve programozó szakokra (242).