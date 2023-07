Az egri Reuma Kórházban általában nagy a nyüzsgés. Akinek ideje, lehetősége van a gyógyító kúrákra, örömmel veszi igénybe a balneológiai kezeléseket. Miután szakorvos is felírhatja a speciális kúrákat, az ízületi bántalmakban szenvedő nyugdíjasok körében is népszerű szolgáltatásról van szó.

Barátom mesélte a napokban, meglepve tapasztalta, hogy mostanában megcsappant a kezelésekre járók száma. Érdeklődött is, mi az oka az átmeneti visszaesésnek. A személyzet nevetve világosította fel, hogy nyaranta gyakran előfordul ilyesmi. Az ok egyszerű, megkezdődtek a mamatáborok, azaz ilyentájt a vakációzó unokák jelentik a legnagyobb feladatot a nagyszülők számára.

Egerben szívesen időznek azok a gyerekek is, akik jó ideje külföldön élnek szüleikkel, hiszen szép a város, sok a látnivaló. Ha egy-két hétig a nagyi süt-főz rájuk, gondjukat viseli, programokat szervez, nincs idő a kezelésekre.

Igazi kihívás ez nagypapáknak, nagymamáknak. Szót érteni a cseperedővel, a kamaszodóval, kedvükben járni, emlékezetessé tenni a nyaralást nem egyszerű, nem is olcsó. Jár a strandolás, a fagyi, a séta a várban, s természetesen az unokák kedvenc ételei is ilyenkor kerülnek az asztalra. Amilyen szép, olyan fárasztó az unokázós vakáció. Minden elismerés a gondoskodó nagyszülőké! Ősszel végre kipihenhetik a fáradalmakat, s jöhetnek az újabb enyhítő kúrák.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)