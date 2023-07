Újabb méhcsaládot találtak, ezúttal az Érsekkertben. Az egri városgondozás munkatársai végeztek munkát hétfőn a parkban, amikor megtalálták őket. Varró Attila darázsvadász portálunknak elmondta, a rovarok be is rendezkedtek, lépet készítettek, mézet termeltek.

– Emiatt nem is voltak békések, ahogy a nagyváradi úti esetnél, itt is sok csípést kaptam. Most is új helyre költöztettük őket, néhány napig szokják az új otthonukat – mondta.