Kerecsenden szombat délután bensőséges családi ünnepen köszöntötték századik születésnapja alkalmából Detrik Antalnét, lánykori nevén Fábián Annát. Száz szál rózsából kötöttek neki csokrot, Sári László, a község polgármestere is elvitte neki az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot, illetve a községben élő, minden lakos jókívánságait.

A helyi katolikus templomban a vasárnapi szent misét Annus néni tiszteletére ajánlotta fel Koós Ede, plébános, aki a szertartáson ünnepi köszöntőjében jelképes leltárt is készített az ünnepelt életútjának tükrében.

A misén jelen voltak a család tagjai és az ünnepben osztozó hívek. Ede atya arról beszélt, hogy Annus néni élete példát és útmutatást jelent minden embernek. A mai napig dolgozik, a családi kertészetben kapál, gyomlál és gyakran imádkozik. A fóliasátorban nevelkedő palántákat minden tavasszal szentelt vízzel is megöntözi, hogy az Úr bőséges terméssel ajándékozza meg a családot. A gyümölcsök is beértek mára. Két lánya, unokái és öt dédunokája körében ünnepelheti századik születésnapját.

Az atya szólt arról, hogy volt idő a kerecsendiek életében is, amikor hitüket nem tudták szabadon megvallani, mert üldözték őket ezért. A kitartóak, a békés szelíd emberek csendben, de kitartóan imádkoztak ezekben az években is, és őket igazolta az élet. Nekik köszönhető, hogy a közösség ma is él, összetart és tagjai támogatják egymást.

A százéves Annus nént ünnepli a a családja és a kerecsendiek

Forrás: Beküldött

Szavai szerint Annus nénit a legrangosabb agrártudományi egyetemek katedrájára ültetné, hogy mesélhessen arról, miként kell a földet szeretetben, hitben művelni, hogy bőséges terméssel ajándékozza meg a földművelőket.

Annus néni 1923. július 31-én látta meg a napvilágot Pétervásárán, egyszerű, földműves családban, ötödik gyermekként.Az elemi iskoláit itt végezte, kitűnő eredménnyel. Fiatalon szolgálóleányként dolgozott Farkas Mihály kántortanítónál Pétervásárán. Ezt követően summásként dolgozott az Alföldön, Fejér megyében, és Győr környékén. Első lánya, Erzsébet Pétervásárán született, ahol évekig a honvédségi konyhán dolgozott.

Kerecsendre 1953-ben költözött. Ekkor kötött házasságot Detrik Antallal, akivel haláláig, 1987-ig éltek együtt. Két lány született a házasságból. Ezután a kerecsendi téeszben, majd a Finommechanikában dolgozott 1978-as nyugdíjazásáig. Három unokája van, Tomi, Niki és Balázs. Öt dédunokájára, - Krisztián, Dani, Dóri, Márk, Kata - nagyon büszke. Minden nap imádkozik értük.

Életét a mai napig a család és a munka iránt táplált szeretet szövi át.