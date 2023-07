A napokban egy olvasói észrevétel is érkezett a rollerekkel kapcsolatban portálunkhoz.

– Az új elektromos rolleres szolgáltatás a városban szuper. Egy dolog nem tetszik csak: nem lehet közlekedési alternatívának nevezni, ugyanis túl drága ahhoz, hogy valós lehetőségként számba lehessen venni, mint zöldebb közlekedési módot. Ha két ember a belvárosból a Felsővárosba megy az több mint 5 ezer forint. Ebből kényelmesen lehet akár taxizni is. Ugyanakkor egy egy alkalommal és szórakozási lehetőségnek kiváló a szolgáltatás és bizonyára a turistáknak is tetszik, de az egri hétköznapokba csak úgy épülhet be, ha valamilyen módon olcsóbbá teszik a mindennapos használatot – fogalmazott.