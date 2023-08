– Olyankor, amikor robbanásszerű a szőlő kinövése, akkor a termést nem tudja bántani, de – mint idén is – voltak olyan ültetvények, amelyekben dézsmálkodott. Gyakran esett, lehetett is permetezni meg nem is. Aki félvállról vette a tennivalókat, beleszaladhatott a fürt peronoszpórába is. Amikor a fürtök még gyengék, érzékeny az állapotuk, ilyenkor veszélyes a peronoszpóra. Az a baj, hogy amikor már látszik, késő ellene védekezni, ez egy sajátos elhalásos állapotot okoz.

Farkas László a nehézségeket növelő tényezők sorában említette, hogy az uniós szabályok bizonyos hatóanyagok használatát nem teszik lehetővé. Az esőzések maradtak, a melegek is megjöttek, de nem olyan nagy forróság, hogy a lisztharmat veszélyét csökkentse. Nagyon nagy figyelmet igényel a szőlő ebből a szempontból is.

– Nagyon kell a védekezés, érhetik a termelőket csalódások – összegezte tömören a hegyközségi tanács elnöke, aki kitért arra is, hogy a borvidék szélén, a verpeléti területeken jégkár is volt. Szavai szerint az Agrárkamara kihelyezett elhárító rendszere nem biztosít teljes lefedettséget, s bár az Egri Borvidéknek teljes védelmi lefedettsége van, a nyugatról jövő jég a verpeléti "peremet" többször is elkapta.