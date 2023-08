Mivel augusztus a csillaghullás hava, a Lőrinckor hulló csillagokat a nép Lőrinc tüzes könnyeinek nevezi - írja a hobbikert.hu. A nap időjósló, termésjósló nap. Ha esik, és még a kerékvágásban is megáll a víz, lesz bőven szőlő, gyümölcs. A szép idő szép, hosszú őszt jelez. Topolyán azt mondják: „Lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és ép." Ha Vasas Szent Péter és Lőrinc közt nagy a meleg, akkor tartós, hideg tél lesz. Azt is tudomásul kell venni, hogy Lőrinc után már nem nőnek a fák. Lőrincet itt-ott a hazai vincellérek is megtisztelték, napjának időjárásából, összevetvén az ilyenkor megtartott hegybéli szőlőmustrával, a várható szüretet jósolgatták.

A Lőrincek kétszer is ünneplik névnapjukat. Az elsőt augusztus 10-én, a másodikat szeptember 5-én. A népi bölcsesség szerint Lőrinc napja határnapnak számít: ekkor a dinnye már ízetlenné válik - ez a szeptemberi névnapra vonatkozik.