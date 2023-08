A világ vezető részecskefizikai szaktekintélyeinek részvételével a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) gyöngyösi Károly Róbert Campusán hétfőn megnyitották az 52. International Symposium on Multiparticle Dynamics (ISMD) rendezvényét, azaz a Nemzetközi Sokrészecske Dinamikai Szimpóziumot. A Viszneken élő Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja, a konferencia szervezője portálunknak elmondta, hogy a nemzetközi tudományos élet világszintű eseményének résztvevői 5 földrész közel 50 országából érkeztek Ausztráliától Brazílián, Chilén, Dél-Koreán, Japánon és Kínán keresztül egészen az USA-ig és Vietnámig. A környező európai országok kutatói is jelentős számban látogattak el az augusztus 21-től 26-ig tartó előadássorozatra. A viszneki professzor a részletekről már korábban is beszélt portálunknak.

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Nem volt egyszerű, de sikerült elnyerni egy olyan konferencia-sorozat gyöngyösi megrendezésének jogát, amely immár az 52. az ISMD konferenciák sorában. Ez egy nagyenergiás, részecskefizikával foglalkozó előadás- és vitasorozat. Az volt az elképzelésünk, hogy olyan témákat válasszunk, amelyek minden tudós számára vonzóak, és a fókuszban az első rangú tudományos eredmények legyenek. A természettudomány olyan törvények megismerésére törekszik, amelyek nem függenek sem a kortól, sem az országhatároktól, sem a törvényszerűség felfedezőjétől. Ezért a tudomány nagyon kooperatív. Valószínűleg nagyon sok résztvevő azért jelentkezett, mert sikerült olyan témákat kiválasztani, amelyek forró kutatási témák jelenleg – részletezte Csörgő Tamás.

A megnyitón az esemény szervezője s egyben előadója, majd dr. Bujdosó Zoltán, a gyöngyösi campus főigazgatója köszöntötte angol nyelven a résztvevőket. Csörgő Tamás arról is beszélt portálunknak, hogy az ISMD egy évente megrendezett, világjáró konferenciasorozat.

Dr. Bujdosó Zoltán köszöntötte a vendégeket

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– Konferenciánk résztvevői ezen a héten megvitatják az elmúlt év legfontosabb fejleményeit a nagyenergiás részecskefizikában, ezen belül is a szimpózium szokásos témaköreiben. A legnagyobb érdeklődésre a debreceni Atommagkutató Intézetben (ATOMKI) elsőként észlelt és közölt, X17 részecske-jelöltre vonatkozó ellenőrző mérések első eredményei tartanak számot. A MATE Műszaki Intézet femtoszkópiai laboratóriumának kutatói által elsőként közölt, majd további három szakmai közleményben megerősített, szignifikáns odderon-csere észlelésnek, egy közel 50 éves részecskefizikai rejtély megoldásának ellenőrzései is kiemelt szerepet kapnak a rendezvény programjában. Konferenciánkon egy hét alatt 124 résztvevő várhatóan összesen 128 előadását vitatjuk meg. Augusztus 26-án sor kerül majd egy másfél órás, középiskolásoknak szóló tudományos ismeretterjesztő előadás-sorozat megtartására is, melyen a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium egyik diákja bemutatja a Találd meg az Odderonodat! elnevezésű, magyar fejlesztésű részecskefizikai kártyajátékot is. Az ismeretterjesztő szekcióban a magyar diákok középiskoláikon keresztül kapcsolódhatnak be, és közvetlenül is kérdezhetnek majd konferenciánk vezető kutatóitól – fogalmazott Csörgő Tamás.

A megnyitón a viszneki fizikustól azt is megtudtuk, hogy a gyöngyösi konferencia témái lesznek: a hipotetikus X17 részecske és más standard modellen túli részecskék fizikája, továbbá az egyéb fontos új fejlemények a nagyenergiás fizikában, valamint az élenjáró fizika: diffrakció, az Odderon- és a Pomeron-csere fizikája, illetve a hadronikus végállapotok, vagy éppen a femtoszkópia. Szó lesz ezek mellett a kozmikus sugárzás és asztrorészecske fizika, valamint a protonszerkezet, a kis és a nagy x-ek fizikája, illetve a sokrészecske korrelációk és fluktuációk témájáról is. Csörgő Tamás azt is hozzátette, hogy a résztvevők kikapcsolódásként rövid kirándulásokon is részt vehetnek majd – felfedezhetik Gyöngyös, Eger és Tokaj, valamint a Mátra és a Bükk turisztikai és természeti szépségeit is.