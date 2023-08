– Sajnos mindenkinek el kell fogadnia azt, hogy az egészség nem egy állandó dolog, hanem tennünk kell érte. Az egészségnap célja is ez, szeretnénk felhívni a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, és a komoly betegségek megelőzésére. Nagyon hálásak vagyunk a Markhot Ferenc Kórháznak, hogy a kezdeményezés mellé álltak, mert itt családias környezetben tudnak részt venni a gyerekek és a szülők is a szűréseken és az előadásokon. Ez azért fontos, mert sajnos gyakran félelmet kelt bennük a kórházi légkör, itt pedig otthonosabban érezhetik magukat – mondta Palkovics Péter, s megjegyezte, a Jelenlét Pontot a Máltai Szeretetszolgálat tartja fenn, s ebben az évben csatlakozott ehhez az egri önkormányzat is, akiktől szintén kaptak támogatást a programok megvalósítására.

A fiatalok zenével is készültek

Dr. Maszárovics Zoltán, az egri kórház orvosigazgatója, infektológus, immunológus egyebek között a hepatitisről beszélt csütörtökön.

– Akkor a legkönnyebb gyógyítani egy betegséget, ha ki sem alakul, nagyon fontos tehát a megelőzés. Ha pedig már kialakult, akkor lényeges, hogy időben észre vegyük. A krónikus májgyulladás esetében például nagy jelentősége van a szűrésnek, ehhez pedig növelni kell azok tudását, akik a rizikóval bírnak ez irányba. Az előadásomban is erre hívom fel a figyelmet, ismertetem a májgyulladások háttereit, s biztatom a jelenlévőket, hogy figyeljék magukat, járjanak el szűrővizsgálatokra, s forduljanak orvoshoz, ha szükséges – részletezte portálunknak az orvosigazgató. Azt is elmondta, a májgyulladások esetében szerepe van az alkoholnak, a hepatitis A-nál pedig figyelni kell arra, hogy széklettel terjed, tehát a mellékhelyiségek higiéniáját fenn kell tartani.