Dr. Pető Ernő lőrinci jegyző érdeklődésünkre elmondta: a stáb illetékesei az önkormányzattól három dolgot kérték: hogy elbonthassák az önkormányzati területen lévő SELYP feliratot, amihez ő nem járult hozzá, de azt engedélyezte, hogy vizuális módszerekkel tegyék láthatatlanná; továbbá hogy leszerelhessék a karácsonyi díszkivilágítás elemeit, valamint az egyik bolt előtt álló kupakgyűjtő szívecskét. Mivel utóbbiak nem a város fennhatósága alá tartoznak, a hivatal vezetője ezekre nem adhatott engedélyt.

A településrész jellegzetességévé vált óriásbetűket a jegyző nem engedte elbontani....

Forrás: Tari Ottó/Heves Megyei Hírlap

Ugyancsak szerdán további díszletekkel is találkozhattak a járókelők. Az élelmiszerüzlet nagy parkolójában például korabeli „piacot” állítottak fel francia feliratokkal. A környéken feltűnően sok a biztonsági őr, s egyikük arra hívta fel a figyelmünket, hogy a sokak által használt COOP-parkolóban elhelyezett, amúgy a tiltást semmiféle jelzéssel fel nem tüntető kellékekről nem szabad felvételeket készíteni.

A közeli üzletekben dolgozók arról számoltak be, hogy vélhetően eltakarják majd a cégéreiket. Elmondásuk szerint nem kell bezárni az egységeket, de felhívták a figyelmüket arra, hogy bizonyos napszakokban korlátozott lehet a forgalmuk. Hogy ajánlottak-e fel számukra ellenszolgáltatást, arról nem beszéltek, de úgy tudjuk, hogy megtérítik a veszteségeiket.

... ezért a díszletmunkások sövénnyel takarták el

Forrás: Tari Ottó / Heves Megyei Hírlap

Az első forgatási napon, azaz 10-én, csütörtökön 12 és 24 óra között, 16-án, szerdán 6 és 20 óra között, valamint 17-én, csütörtökön 13 és 24 óra között megállási tilalom lesz érvényben a Cukorgyári úti parkolókban. Ugyanezen időpontokban a rendőrség közreműködésével teljesen lezárják a Cukorgyári úton a gépjárműforgalmat, továbbá a biztonság érdekében nagyjából 10 perces időtartamokra a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedését is korlátozzák. A gépjárművezetők, a bringások és a gyalogosok emellett a Nefelejcs utca és az Árpád út kereszteződésében – ismertebben a rendkívül forgalmas „selypi sarkon” –, valamint a Nefelejcs út Aradi utcáig tartó szakaszán is részleges korlátozásra számíthatnak. A cukorgyári úti és a Nefelejcs úti lezárás egyben azt is jelenti, hogy Zagyvaszántó, valamint Petőfibánya felé a jelzett időpontokban csak kerülővel juthatnak el a gépjárművezetők.

Az érdeklődők a szerdai bulvársajtóban is olvashattak a kisváros ezen részét megbolygató eseményekről. A volt cukorgyár társtulajdonosa például úgy nyilatkozott, hogy örült a megkeresésnek, s reméli, hogy a produkció öregbíti a település hírnevét. Elmondta azt is, hogy a színészeket és a stábtagokat is a forgatás helyszínén szállásolják el, s százötven kamionból álló konvoj érkezett a helyszínre.

Néhány helybeli reményének adott hangot, miszerint lakóhelyük számára hírnevet hoz a forgatás, az egyik pizzafutár pedig azt mondta, hogy az utóbbi időben jelentősen megnőtt a forgalmuk. Ottjártunkkor mi viszont azt tapasztaltuk, hogy a szerda délelőtt megszokott, hétköznapi hangulat jellemezte a környéket. Sem a pizzériában, sem a virágboltban, de a többi egységben sem voltak többen, mint általában. Sőt, a Sasfészek Sörözőben sem, amely pedig információnk szerint a forgatás egyik helyszíne lesz. Az ivót csütörtökön délben bezárják, és másnap reggelig tart a munka.

a lakosságot szórólapokon tájékoztatták a várható forgalomkorlátozásokról

Forrás: Tari Ottó / Heves Megyei Hírlap

Lapunkat többen megkeresték azzal, hogy attól tartanak, a lezárások és korlátozások idején a közeli autóbuszmegállókban nem szállhatnak fel a járatokra, így nem juthatnak el a munkahelyeikre. A közösségi közlekedés változásáról azonban sehol nem jelent meg hivatalos tájékoztatás, így reménykedhetnek abban, hogy a menetrendet nem befolyásolja számukra kedvezőtlenül A Sakál három napja.