MÁTRA. POLITKIAI ÉS KÖZGAZDÁSZATI KÖZLÖNY. EGYSZERSMIND A HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK T. EGYESÜLT MEGYÉK GAZDASÁGI EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE. 1863. AUGUSZTUS 1.

Az ostorosi szőllődézsma örök váltsága tárgyában.

E hó 26-án a szőllő­birtokosok teljes jelenlétében előleges jelentésünk szerint közgyülés tartatott, melyben a tárgynak több oldalróli megvitatása közben kiderült, hogy a fennálló törvények a rendszabályok értelmében a megváltásra első szükséges kellék: hogy ezt a szőllőbirtokosok többsége akarja, melyre nézve a jelen volt összes szőllőbirtokosok egyhangu nyilatkozata az volt, hogy a szőllőiparra annyira hátrányos dézsmát megváltani mindnyájan nemcsak kivánják; de annak közlésére a szükséges lépéseket ezennel meg is teendik; mi végre határoztatott: hogy kerestessék meg egy folyamodvánnyal először az egri papnöveldei igazgatóság, mint a szőllődézsma szedésére jogositott uraság, mely folyamodvány a szőllőbirtokosok ebbeli ohaját tolmácsolván, annak létesitését a földesuraság részéről kérvényezzék, hogy a megváltás a lehető rövid idő alatt eszközöltethessék – s a megváltásra nézve, a megváltási összeg, s annak törlesztése, illetőleg lefizetése tekintetében a földesuraság maga részéről saját kivánalmát s követelését előterjeszteni sziveskedjék; másodszor kerestessék meg Érsek ő exja mint a megyebeli egyházi javak főfelügyelője, hogy e megváltás ügyét kegyes pártfogásába venni, s annak kivitelét magas befolyásával könnyiteni métóztassék.

Ezen folyamodványok s a jelen gyülésről vezetendő jegyzőkönyv feltevésével Szuhányi János ügyvéd úr bizatott meg, hitelesitésére, a folyamodványok benyujtására a nevezett ügyvéd uron kívül Csiky Sándor, Kósa György, Szederkényi Nándor, Pók György, Hebron János, egri lakos ostorosi szőllőbirtokosok közöl Becher Alajos, Vancsay Ferencz ostorosi lakos birtokosok közöl Bak János és Bán János bizattak meg a közgyülés által, kik is eljárásukról a legközelebb tartandó közgyülésnek jelentést teendnek.

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI, SZÉPIRODALMI HETILAP. 1907. MÁJUS 19.

Változás a csendőrség szervezetében.

Hevesvármegye területe a folyó év május hó 1-ső napjától kezdődőleg a kassai VI. számu csendőrkerületi parancsnokság hatásköréhez lett áthelyezve. Ugyanezen időtől kezdve Egerben csendőrparancsnokság állitatott fel az egri és gyöngyösi szakaszparancsnokságokra kiterjedő hatáskörrel s az egri szakaszparancsnoksághoz az egri, hevesi és tiszafüredi járások, a gyöngyösi szakaszparancsnoksághoz pedig a gyöngyösi, hatvani és pétervásári járások osztattak be.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1894. JANUÁR 28.

Kéjutazó szélhámos.

Körülbelül egy hónapja valami Niczky Sándor fiatal ember érkezett Füzes-Abonyba s egy tekintélyes odavaló család rokonának adván ki magát, az ünnepeket ott töltötte. Ott tartózkodása alatt igen kiterjedt ismeretséget kötött a megyebeliekkel, a kik a háznál gyakran megfordultak. Mikor igy teljesen kiismerte magát, egy kicsit szabadabban kezdett mozogni. Adósságokat csinált, s ismerőseiről a legfantasztikusabb pletykákat terjesztette. Viselete végre annyira türhetetlenné vált, hogy levélben tudtára adták, hogy igen örülnének, ha ott létével tovább nem szerencséltetné a házat. Erre bejött Egerbe, s itt Mózer Antal vendéglőjébe szállt meg. Füzes-Abonyból azonban egy ottani úr aranyóráját is magával hozta, a melynek fejében rosz emlékeit és adósságait hagyta hátra. Két napig Egerben időzvén, pénteken délben fiakkeren elhajtatott egy egri ismerőséhez, a kivel szintén Füzes-Abonyban ismerkedett meg, s ennek azt adván elő, hogy tett igéretét beváltandó, Deménden akar látogatást tenni, tőle utazó bundáját kérte el. Azonban Deménd helyett Balatonba vitette magát, a hol a bérkocsisnak is adósa maradt 4 frttal, de viszont Egerben is elfeledte a vendéglői számlát kifizetni. Elutazása napján a bundája vesztett ur egy elkésett táviratot kapott Füzes-Abonyból a melyben figyelmeztetik, hogy ha Niczky esetleg ott megfordulna, semmi kérését ne teljesitsék. Erre a károsultak panaszt emeltek a rendőrségnél, mely a nyomozást meginditotta. Kedden délben Balatonból visszajött Egerbe, a hol a bundát eladta egy házalónak. Ennek azonban gyanus lett a fiatal ember viselete, rendőrségnél jelentést tett, hol a leirás után azonnal ráismertek a nyomozott szélhámosra, lapunk zártáig azonban nem sikerült őt elfogni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)