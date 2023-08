A közösségi médiában gyakran fogalmazzák meg Gyöngyössel kapcsolatban, hogy a város szemetes, írja közleményében a városháza. A városvezetés közlése szerint azonban az önkormányzat erőn felül áldoz a város köztisztaságára, de a város lakóinak felelős magatartása és összefogása nélkül ez semmit sem ér. Tegyünk együtt a rendezett, tiszta közterületeinkért, hívja fel a figyelmet a városháza.

A közösségi médiában megfogalmazott közlés a város szemetességével kapcsolatban leegyszerűsítő és tényszerűen nem igaz, emeli ki a közlemény. Mint a közlésben olvasható, valóban vannak olyan időpontok és helyszínek, ahol és amikor a szokásosnál több szemét halmozódik fel. Ezeken a helyeken a kéziszemeteseket gyakrabban üríti a város, azonban mi magunk is soklat tehetünk azért, hogy a szemét ne kerüljön az utcákra. Ehhez gyűjtött össze néhány javaslatot a városvezetés.

– Csak hulladékkezelési engedéllyel rendelkező vállalkozót bízzon meg lomtalanítással, szemét elszállításával! Gyakran találkozhatunk lomtalanítást, hulladékszállítást olcsón vállaló vállalkozók hirdetéseivel, azonban nem árt résen lennünk, ha valakit megbízunk az otthonunkban keletkezett hulladék elszállításával. Ha ugyanis azt nem az előírások szerint szállítják el és ártalmatlanítják, a megbízó és a megbízott is büntethető. Az olcsón dolgozó „vállalkozók” ugyanis sokszor egyszerűen a közterületekre, utak mellé, erdőkbe borítják le a szemetet. Ezzel nem csak a természetnek okoznak felmérhetetlen károkat, hanem a közösségnek is. Az illegálisan lerakott hulladék elszállítása ugyanis évente jóval több mint 10 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. Ha biztos akar lenni abban, hogy a hulladéka nem kerül az utcára, a legjobb, ha a hulladékkezelési közszolgáltatót bízza meg a lomtalanítással, ez ugyanis évente egyszer minden gyöngyösi lakos számára ingyenes. Ha saját maga is el tudja szállítani a lomokat, azokat a hulladékudvarban évi 250 kilogrammos mennyiségig ingyenesen lerakhatja – emeli ki a városháza.