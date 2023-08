Csőtörés van a Vécsey Sándor és a Tetemvár utcák kereszteződésénél. Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. egri üzemegységvezetője elmondta, az ivóvízhálózat meghibásodásán már hétfő délelőtt nem sokkal 10 óra után elkezdtek dolgozni.

– Félpályás útlezárás és forgalomirányítás mellett dolgozunk. A várállomás felől az északi lakótelep felé haladókat a Pető utca felé tereljük, a felfelé haladók forgalomirányítás mellett, lassabban haladhatnak. A helyijároatok változatlanul közlekednek. Kérnénk, hogy most fokozott figyelemmel vezessenek, s ha lehet kerüljék el a helyszínt. Várhatóan kora délután lesz víz, és délután áll helyre a közlekedés is. Addig is lajtoskocsiról biztosítjuk a vizet, amely a Darvas utcában áll, illetve a Dézsmaház és Vécsey utca sarkánál lévő kút is használható – közölte.