Az orvosigazgató azzal folytatta, hogy sosem gondolt ilyen sikerre.

– Teljesen elégedett vagyok a hivatásommal. Boldog vagyok, hogy bejöhetek a kórházba, hogy megpróbáljak segíteni a betegeken. Ez ünneppé teszi a mindennapjaimat, kitölti az életemet. Igyekszem nem nagy szavakat használni, de nem egyszerű. Óriási érzés ez úgy, hogy közben az ember azt csinálja, amit szeret, annak a hivatásnak élhet, amire készült. A kórházi munka folytatásában semmi sem változik ezután. Csak annyi történt, hogy van egy ilyen kitüntetésem. Igaz, ez, ha lehet, még nagyobb elszántsággal, odaadással, akaraterővel végzett, még magasabb színvonalú betegellátásra, a lehetőségek szerinti további fejlődésre ösztönöz. Nem nagyon szeretnék változtatni, nekem ez az életem – jelentette ki dr. Assani Omar.

Amikor Szíriából Magyarországra jött tanulni, csak annyit tudott hazánkról, hogy Európában van, Budapest a fővárosa, és hogy szocialista ország.

– Érdekes, hogy egy embernek, jelen esetben jómagamnak, hogyan változik az identitása, a gondolkodása, kötődése egy országhoz, egy néphez – ez az ember odáig fejlődött, hogy a hazájának tekinti Magyarországot. Imádom a magyar nyelvet. Nagyon szeretem a magyar embereket, legyenek kedvesek, vagy kevésbé azok, mert mind az országhoz tartoznak. Szeretem az országot, szeretek itt élni. Ezen jártak a gondolataim a kitüntetés átvételére menve is. Eszembe jutott, hogy honnan indult a történetem. Annak idején egy teljesen idegen országba érkeztem. Most túlzás nélkül állítom, ha kell, az életem árán is megvédem, mert már a hazám. Természetesen nem szeretem az agressziót, nem is kívánom se nekünk, se másnak, de így érzem. Hatalmas utat tettem meg Szíriából indulva nemcsak földrajzilag, de kulturálisan és pszichésen is. Nagyon élvezem ezt a megtett utat. Nem cserélnék senkivel a világon. Nincs olyan helyzet a világon, amibe a mostani állapotomból elvágyódnék – fogalmazott dr. Assani Omar.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

Az orvosigazgató arról beszélt, hogy a szír és a magyar emberek között alapvetően nincs különbség.

– Én hiszek abban, hogy minden ember egyforma. Mindenki szeret ugyanis boldogan élni, családot alapítani, nevelni a gyerekeit, házat építeni, javakat gyűjteni, fejlődni. Az emberi alapvonásaink nagyjából azonosak. Attól fogva, hogy világra jövünk, és egy-egy családban, társadalomban növekedünk, elkezdjük az adott család, társadalom szokásait, kultúráját, nyelvét, egyéb megkülönböztető jegyeit tanulni, sajátunkká tenni. Az összegyűjtött tapasztalatok hatására az ember más irányba kezd fejlődni. A szírek és a magyarok közötti különbségek inkább kulturális téren mutatkoznak. Azt gondolom, attól, hogy én szíriaiként születtem, és most magyarként élem meg az identitásomat, ez még színesebb, szélesebb látókört jelent a számomra. Kívánom nagyon sok embernek, hogy ebből a szögből is legyen szerencséje látni a világot, és élvezze az embertársaival való együttélést. Sokkal nyitottabb az ember így mások, más kultúrák iránt, sokkal befogadóbb. Mert minél nyitottabb vagyok, annál gazdagabb leszek én magam is – részletezte dr. Assani Omar.

Az orvosigazgató arról is beszélt, hogy a magyar embert, a magyar társadalmat nagyon sok bírálat éri, ezekkel azonban egyáltalán nem ért egyet.

– Sokszor nagyon rossz kritikával illetjük magunkat. De én csak jókat tapasztaltam. Nyitott, befogadó, szerető embereknek látom a magyarokat, akik megosztották velem az országot, itt lett családom, élhetek ennek az országnak a javaival. A tevékenységemmel ezt szeretném meghálálni Magyarországnak, a magyaroknak. A mostani, de a korábbi kitüntetések is életem egy-egy állomásai. Azt jelzik számomra, hogy jó úton vagyok, haladjak tovább rajta. Erősíti bennem a további fejlődés igényét. További tettekre ösztönöz, hogy még hasznosabb legyek a környezetem, a magyar társadalom, a hazám számára, amely a kitüntetéssel a szeretetét is kifejezte irántam – foglalta össze dr. Assani Omar.

Dr. Assani Omar munkáját már korábban is több elismeréssel honorálták. Ilyen többek között az egészségügyi szakmai Pro Sanitate-díj, vagy a gyöngyösi civil szervezetektől kapott Elfogadás díja, amit a tartós betegségben szenvedők és fogyatékossággal élők életminőségének javításáért végzett önzetlen munkájáért kapott. Tavaly Heves vármegye Prima-díját érdemelte ki, Gyöngyösön pedig idén díszpolgári címet kapott. Dr. Assani Omar nagyon büszke az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesülettől kapott elismerésére is.