– Augusztus 8-án, kedden, délelőtt 10 és délután 3 között önkéntes napot tart a Macskaárvaház a Szurkolók az állatokért mozgalom tagja és kuratóriumi tagunk, Kiss Norbert részvételével. Amennyiben van kedved és időd egy kis fizikai munkára, előre is köszönjük, ha velünk tartasz. Fűkaszálás, kerti munkák, takarítás a legfontosabb feladatok. Ha jössz, kérlek, hozz magaddal munkaruhát és ha van munkakesztyűd, akkor azt is. Ha pedig esetleg van fűnyíród, fűkaszád, amit tudnál használni is - azt se hagyd otthon! Köszönjük és várunk! – írja a macskaárvaház közösségi oldalán.

– Bár a Macskaárvaházban számos alkalommal tartunk összejöveteleket, amikor valamilyen jeles alkalom, például az Állatok vagy a Macskák Világnapja kapcsán beszélünk az állatvédelemről, ezúttal a szavak helyett kifejezetten a munkáé lesz a főszerep – fogalmazott Bóday Csilla, az alapítvány titkára, aki azért hozzátette: aki elfárad, kellemes hőmérsékletű macskaszobáink valamelyikében megpihenhet mentett cicáinknál, hogy a fizikai munkát – átmenetileg – egy kis macskasimogatásra cserélje.