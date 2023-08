A New York Post számolt be egy hét gyerekes anyukáról, aki szerint a gyermeknevelés nem kifogás arra, hogy jól nézzen ki. A 39 éves Emma Lewis ugyanis úgy gondolja, azok a szülők, akik azt mondják, túl elfoglaltak ahhoz, hogy sportoljanak, „csak kifogásokat keresnek”. A nő elégedetlen volt magával, ám egyszer csak úgy döntött, nem „hibáztatja” szülői szerepét azért, mert nem tud edzeni, így házimunka közben 10 perces edzéseket iktat be, például főzés közben guggolásokat végzett. A korábbi HR szakember szerint erre bárki képes és mindenkinek van is rá ideje, ő már órákat edz így. Azt nem fejtette ki, hogy ha korábban pusztán a házimunkától nagyon fáradtnak érezte magát, akkor mégis mitől lett fitt, de jótanácsait bárki kipróbálhatja, végtére is a remény hal meg utoljára.