Elkészült a falukönyvünk, adta hírül örömmel Vargáné Csengeri Mónika, Ludas polgármestere.

Korábban már portálunkon is beszámoltunk arról, hogy pályázati forrásból készült Ludas legújabb helytörténeti kiadványa, a Korlenyomat. A dokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv nem elsősorban a múltról, hanem főleg a jelenről szól. Vargáné Csengeri Mónika akkor arról is tájékoztatott, hogy a könyvhöz kapcsolódóan egy helytörténeti kiállítás is készül. Mint mondta, mindazok a fényképek, használati és dísztárgyak, régi receptek, kéziratok, naplók és egyéb dokumentumok, amelyeket a ludasiak a könyv illusztrálásához adnak, megtekinthetők lesznek majd a tárlaton is.

A falukönyv megjelenése után a polgármester azt is közölte portálunkkal, hogy várhatóan ősszel könyvbemutatón ismerkedhetnek meg az érdeklődők a kötettel.