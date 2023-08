Néha elfáradunk. Az elmúlt napok tartós hőhulláma alaposan megviselt bennünket, idős embert, fiatalt egyaránt. Ilyenkor érdemes bevetni minden ajánlott okosságot a károk mérséklésére. Mivel aludni lehetetlen ilyen hőségben, így már hajnal négykor kinyitni minden ajtót, ablakot, hogy a hűvös átjárja az egész házat. Érdemes egy kört is tenni a kertben, locsolókannával a kezünkben. Minden, még életben maradt növénynek adni egy korty vizet. Virágoknak, paradicsomnak, paprikának, tökféléknek.

Reggel hétkor ideje az árnyékolásnak. Redőnyök le, árnyékoló függönyök fel. Ebéd gyanánt megfelel a tegnap este elkészített, s mára legjobb formáját mutató hideg gyümölcsleves. A kutyát is megfürdeted, hogy ne szenvedjen a hőségben. Délelőtt 11 órakor már legfeljebb a diófa árnyéka alatt lehet egy kis időt átvészelni, de utána szigorúan be a házba, annak is a legsötétebb szegletébe.

Ekkor jön el az idő arra, hogy kinézz a fejedből. Könyvek, amiket megvettél, de soha nem lapoztál beléjük. Filmek, amit látni akartál, de soha nem volt rá elég idő, podcastok, jó beszélgetések, amik feltöltenek, megerősítenek abban, hogy nem te vagy annyira hülye, hanem a világ változik túl gyorsan körülötted, amivel nehéz lépést tartani.

A tikkasztó hőség is jó valamire. Különösen akkor, amikor ebédhez szólítanak: Még akkor is, ha közlik, elkészült a csülökpörkölt.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)