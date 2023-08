Az ülésen az is kiderült, hogy a PwC 3 anyagot készített az önkormányzat megrendelésére, három külön, egy millió forint körüli szerződés nyomán. A harmadik anyag pedig, melyet a közgyűlésen megkaptak a képviselők, magába foglalja az előző kettőt is. Csetneki Attila arra a következtetésre jutott, hogy ezzel a városvezetés ki akarta játszani a költségvetési rendeletet, egy millió forint alatt ugyanis a polgármesternek nincs szüksége bizottsági jóváhagyásra.

Spisák György viszont arról beszélt, hogy Szűcs Tamásnak 2020-ban önkormányzati irodavezetőként és Evat igazgatósági tagként ismernie kellett az akkori anyagi helyzetet, s meglepőnek találta, hogy most Szűcs Tamás azt mondja, volt 700 millió forintja a cégnek.

„Én sem emlékszem arra, hogy a 3 éves közös működésünk kapcsán akármilyen szinten erre bármikor is fel lett volna hívva a figyelem, hogy gyerekek hahó, van pénz, jó lenne ezt megvenni.” – ezt már Minczér Gábor alpolgármester mondta Szűcs Tamásnak, arra utalva, hogy ha akkora szabad összeg volt az önkormányzat költségvetésében és az Evatnál mint mondja, akkor miért nem javasolta, hogy vegyék meg az épületet. Erre Orosz Ibolya (Fidesz-KDNP) frakcióvezető azt felelte, nem a szakirodák irányítják a hivatalt, a döntéshozói folyamat felülről vezérelt.

Az ülésen több ellentmondás is elhangzott. Spisák György azt mondta: „Nem leveleztem Saxinger úrral, a közgyűlés találkoztam vele először.” Erre Szűcs Tamás azt mondta: Sajnos aljegyző úr jelen hozzászólalására is azt kell, mondjam, hogy ez sem fedi teljesen a valóságot. Egyetlen egy esetben volt egy személyes találkozónk Saxinger Balázzsal. Mind a ketten ott ültünk az asztalnál a jegyzői irodában voltunk.

„Én nem találkoztam vele.” – reagált az aljegyző.

„Dehogynem, hát ott ültünk az asztalnál.” – felelt Szűcs Tamás a jegyzőkönyv szerint.

Még rátértek arra is, hogy a parkolóház teljes dokumentációja eltűnt valamilyen módon a városházáról. Ezt követően megérkezett a parkolóház tulajdonosának, az Agria Parkoló Kft-nek a képviselője, Saxinger Balázs, aki elmondta, az önkormányzat korábban kijelölt egy vevőt is a parkolóházra. Azt azonban nem árulta el, hogy mely céget.

„Nem vagyok tisztában azzal, hogy mit lehet mondanom és mit nem, mert engem is beidéztek ilyen rendőrségi ügyre és ennek kapcsán tanúvallomást tettem illetve dokumentumokat kértek be, amelyeknek folyamatban van az átadásuk. Nem kértem meg a jogi szakvéleményt, tanácsot, hogy ilyen esetben nekem mit lehet, mit nem mondanom. Meg tudom erősíteni, hogy természetesen kaptam vételi kijelölést az önkormányzattól az ügyben. Ez egy érvényes önkormányzati vevőkijelölésnek tűnt, ennek kapcsán egy közbeszerzés került kiírásra, amit valamiért töröltek. Nem tudom, ennyit tudok elmondani.” – fogalmazott, majd azt is elárulta, a hangoztatott fedezethiány ellenére az előző években többször is vételi szándékát fejezte ki az önkormányzat. Arról is beszámolt, hogy az Evatnál is volt egyszer egy megbeszélése, s akkor kapott a város egy kedvezményes vételi vagy bérleti lehetőséget a korábbi lehetőségei lejárta után. A képviselők kérdésére Saxinger Balázs elmondta, a következő, szeptember eleji ülésig az egész levelezést a rendelkezésükre bocsátja, amennyiben a bizottságtól erre érkezik kérés.