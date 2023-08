Az önkormányzat az idei esztendő második felében is meghirdette a Civil Alap-pályázatot, amelynek célja, hogy elősegítse a helyi civil szervezetek és egyházak működését. Az egész éves támogatás összege 18 millió forint. Szinyei András alpolgármester lapunknak elmondta: az év első felében 117 szervezet adott be pályázatot. Az új igényléseket augusztus 31-ig lehet benyújtani, a szervezetek ez alkalommal is egyenként 200 ezer forintra pályázhatnak. A részletes kiírások és adatlapok az önkormányzat hivatalos oldalán érhetők el.