Detk önkormányzata az idei évben is meghirdette a már szokásos természettudományi tábort, tájékoztatta portálunkat dr. Vona-Túri Diána, a Detki Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatója, a tábor vezetője. Mint mondta, a gyerekek idén rendhagyó módon, interaktív foglalkozásokon vettek részt, amelyeknek az iskola adott helyet, illetve biztosította hozzá az eszközöket.

– A tábor első napján a kémia tudományával ismerkedtek meg a kis tudóspalánták. Önállóan forraltak különböző oldatokat, vontak ki színanyagokat növényi szervekből, és készítettek papírkromatográfiát. Majd bekukkantottunk az erdők sűrűjébe és a kék tengerek mélyébe, de hogy teljes legyen az élmény, élő állatokkal színesítettük az állati napot. A fölrajz napon, a gyerekek belevetették magukat az ásványok és kőzetek világába, illetve életre keltettek egy vulkánt, melyet saját kezűleg építettek. Ellátogattunk a Mátra Múzeumba is, ahol megcsodálhattuk hazai állatvilágunkon túl az őskori és az ausztrál faunát is. Végezetül a humánbiológiával ismerkedtünk meg. Ez mindenkit lázba hozott, hiszen ízekre szedtük Samut és Vikit, akiket kevesebb sikerrel össze is raktunk együttes erővel. A délutáni Régészeti Múzeumban tett látogatásunkat a Wass Albert Községi Könyvtárban vezettük le társasjátékok segítségével. Nagy sajnálatunkra, végéhez ért a tudóspalánták nyári tábora, de biztosan állíthatom, hogy mindenki életre szól élményekkel gazdagodott. A szokásos reggeli torna mellett minden nap jutott idő sportolásra a tornacsarnokban és vizeskedésre az udvaron – öszegzett dr. Vona-Túri Diána.

A tábor vezetője köszönetet mondott a segítőinek, Mayer Anikónak és Tőzsér Zsófi Zsannának a kitartásukért, Őzse Tibornak, Csorbáné Vincze Anasztáziának, Ötvös-Nagy Bernadettnek, Túriné Kiss Magdolnának, Molnár Erzsébetnek és Bata Melindának a sok gyümölcsért, édességért és üdítőkért. Az étkezést – a napi három, nagyon finom fogást – a község konyhája biztosította, teljes mértékben a gyerekek igényeire alakítva, melyért köszönet jár Frikk Teodóra konyhavezetőnek és minden konyhai dolgozónak. Köszönet illeti Stefanovszki Tamás polgármester is, amiért a táborozók rendelkezésére bocsátotta a mikrobuszt, tette hozzá dr. Vona-Túri Diána.