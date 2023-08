– Eger közgyűlése még az áprilisi ülésén döntött arról, hogy megbízza az Evat Zrt.-t a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői munkakörének pályáztatásával, a képviselő-testület által megszabott feltételrendszer szerint, melynek fontos kitétele volt a felsőfokú végzettség és a legalább három éves felsővezetői beosztásban eltöltött gyakorlat – írta közleményben szerdán Farkas Attila, Eger alpolgármestere a városgondozás ügyvezetőjének megválasztásáról.

– Az Evat Zrt. lefolytatta az eljárást, 47 jelentkezőből 8 pályázót személyesen hallgattak meg, majd ebből két pályázóból történő választásra tettek javaslatot a közgyűlésnek. Az igazgatóság tagjai akkor mindkét személyt a pályázati feltételeknek megfelelőnek és alkalmasnak tartották. Az igazgatóság négy tagja: File Sándor, Protovinné Zsilinszky Erzsébet, Pintér István és Jánosi Zoltán (aki egyben az egri Momentum elnöke), egyhangú igen szavazatával támogatta mindkét pályázó jelölését. Az augusztus 11-ei közgyűlésen mindkét pályázóról dönthetett volna a képviselő-testület, azonban az egyikről kiderült, mégsem felel meg a pályázati feltételeknek, szemben azzal, ahogy azt korábban az Evat Zrt. igazgatósága is állította. A másik pályázóról pedig nem is szavazott a testület. A „döntés” értelmében szeptember 1-től nem lett volna a Városgondozás Eger Kft.-nek ügyvezetője. Nem lett volna vezető, aki a napi munkavégzéshez szükséges beszerzéseket jóváhagyja, nem lett volna, aki a dolgozók fizetésének folyósítását aláírja – magyarázta a helyzetet a közlemény.

– Ezen tények ismeretében Mirkóczki Ádám polgármester arra tehetett javaslatot, hogy az egyedül maradt egyetlen, az Evat Zrt. által javasolt érvényes pályázót terjeszti a képviselőtestület elé. A közgyűlés a körülményeket mérlegelve, hosszas vita után a cégvezetéssel Eged István Renátót bízta meg. Eger város közgyűlésének a pályáztatási eljárás eredményeként kötelessége volt a hétfői testületi ülésen, hogy a Városgondozás Eger Kft. helyzetét stabilizálja és biztosítsa a napi működéshez, a dolgozók bérének kifizetéséhez elengedhetetlen feltételeket, melyeket az új ügyvezető megválasztásával megteremtett. Az elmúlt napokban Jánosi Zoltán a Momentum egri elnöke, aki az Evat Zrt. igazgatóságának a tagja, folyamatos politikai lejárató hadjáratot folytat a polgármester ellen és a Fidesszel való kollaborációval vádolja Eger város vezetését Eged István Renátó kinevezése miatt. Azonban Jánosi Zoltán a Fidesz javaslatára került az Evat Zrt. igazgatóságába még tavaly februárban. Az általa, (csupán pár napja kifogásolt) Eged István Renátót a Városgondozás Eger Kft. élére az igazgatóság tagjaként ő is javasolta, megszavazta. Ezért is érthetetlen, hogy a Momentum egri elnöke miért csak most tiltakozik az általa 2023. augusztus 1-jén megszavazott és alkalmasnak tartott Eged István Renátó ellen – írta a közleményben az alpolgármestester.