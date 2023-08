A jó hírről a közösségi oldalukon számoltak be.

A Bródyban nem csak remek programok és jobbnál-jobb könyvek várnak ránk, most egy kicsit úgy is érezhetjük magunkat, mintha egy reptéren lennénk. Ott is működik ugyanis a "csók és pá" búcsúztatás, amikor csak egy rövid időre állnak meg az utasok, hogy elköszönjenek egymástól. A könyvtárban azonban más funkciója van.

– Központi könyvtárunk család- és környezetbarát "kiss & go” rendszerű parkolóhelyet biztosít családok részére a ki- és bepakolás idejére – közölték.

A speciális várakozóhelyet tábla jelzi az egri könyvtár magánparkolójában, mely az épület háta mögött található, és nyitvatartási időben vehető igénybe.