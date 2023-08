Borsa Aliz elmondta, a tervezés során fontos volt egy olyan végeredmény megfogalmazása, amiben a gyerekek alkotó szerepben is jelen tudnak lenni.

– Emiatt alkalmaztuk a ponthálót a vonal helyett. Krétával a labirintusok (is) tovább építhetők, új, eddig még ismeretlen játékok születhetnek minimális iránymutatással. A tervezés során azonnal az Infini betűcsalád jutott az eszembe. Sokoldalúsága és szabad használhatósága miatt pontosan alkalmas összetett feladatok ellátására. A betűtípust 2014-ben Sandrine Nugue tervezte. Formakészlete a Krisztus előtti harmadik és első század között divatos ókori görögöktől származó etruszk modelleket idézi. Talpnélkülisége egyenesen eredeztethető a vésés gesztusából. Különlegessége, hogy 26 betű-képet/piktogramot tartalmazó metszete is van – 26 kísérlet arra, hogy ezen absztrakt jelek betű mivoltukon túlmutatva ismét hétköznapi tárgyak, állatok, természeti jelenségek kétdimenziós (francia nyelven értelmezhető) képeivé válhassanak. A labdarúgópályán a kezdőkör a magyar abc 44 darab betűjéből áll – rövid és hosszú magánhangzók egymásra halmozása töri meg az egysoros festés monoton ritmusát. Öt labirintus, labdavezető csillagsor, ugróiskola és a fent említett piktogramok egy része egészíti ki az öt sávos futópályát is kiadó raszter hálót – lehetőséget teremtve többféle tudományág szabadban történő oktatására (magyar, angol, francia nyelv, matematika, testnevelés, vizuális nevelés). Mennyire csodálatosan kapcsolódik az ókori görögök peripatetikus iskolája a 21. századi jelenünkhöz egy egyszerű aszfaltfestésen keresztül. – részletezte a grafikus.

– A tervek befejezésével párhuzamosan elkezdtük a megvalósítást szervezni. Ki fogja, ki tudja majd ezt kivitelezni…? Pár telefon után eljutottunk a Heves-út Kft. ügyvezetőjéhez, Bányai Miklóshoz. Cége több évtizedes tapasztalattal és szakmai háttérrel rendelkezik – megyén innen és túl is útburkolati festéssel foglalkoznak. A pályázathoz szükséges kivitelezői költségbecslést már Miklós készítette. Az anyag beadása előtt a csapat összeült egy utolsó, személyes egyeztetésre. Bíró úr ekkor jelezte számomra, hogy annyira tetszik neki az elképzelés, hogy pályázati elbírálástól függetlenül, nyáron, ha törik, ha szakad, ezt ő meg fogja valósítani. Bányai úr csatlakozva pro bono felajánlotta segítségét a kivitelezésben (ugyanis személyesen is érintett – egyik unokája szeptemberben itt kezdi meg a tanulmányait.) Számomra a kezdetektől nem volt kérdés, hogy a megvalósulás végéig én biztosan jelen leszek. Ha kell csak szakmai felügyelettel, ha kell, akkor ecsettel vagy hengerrel a kezemben. Így váltak el útjaink. A pályázatot beadtuk, és vártuk az eredményt. Sajnos a sportszer forgalmazó nem látott perspektívát a pályázatunkban, ezért támogatást nem nyertünk, viszont Bíró igazgató úr május elején hívott, hogy a megvalósítás július első napjaiban esedékes. Miklóssal kiegészülve május végén egyeztettünk a megvalósításhoz szükséges teendőkről. A profi és konstruktív hozzáállás eredményeképp két és fél nap alatt, 800 négyzetméteren, közel 500 pont geometriai forma és tipográfia elem hiánytalanul, és magas minőségben valósult meg. A pálya festése mellett a közvetlen környezet rendezése (térkövezés, új padok telepítése, régiek felújítása, homlokzatfestés) is megtörtént. A hangulat a hőség ellenére végig emelkedett és vidám volt, kijelenthető, hogy mindenki élvezettel vett részt a kivitelezésben. Sajnos a birtokbavétellel a tanévkezdésig várni kényszerülünk, az igazi eredmény, visszajelzés a tanulóktól érkezik majd. – fogalmazott Fajcsák Dénes.