A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) még július közepén intézett felhívást a horgászok felé, hogy merítő szákkal emeljék ki a törpeharcsa-ivadékfelhőket, így segítve a faj elleni védekezést. A megfelelő technikát egy videóban be is mutatták - számolt be róla a Pecaverzum.

Úgy tűnik, egyre több helyen vesznek példát a BHNp Zrt.-től, és kérik meg a horgászokat, hogy vegyék ki a részüket az inváziósnak számító faj gyérítésében.

Dombóváron egyenesen pénzdíjat ajánlottak fel azoknak, aki kiemelnek egy törpeharcsarajt a helyi horgásztóból: ötszáz forintot ér minden egyes boly eltávolítása.

A sorba most a Maconkai-víztározó is beállt. A Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület (BSHE) a Facebookon szólt a horgászokhoz.

„Szeretnénk megkérni mindenkit, akinek lehetősége van rá, a tópartról vagy csónakból a közelben lévő, könnyen megmeríthető törpeharcsa-ivadékfelhők gyérítésével legyen tórendszerünk segítségére” – írták a posztban.

A néhány centis ivadékokat egy gyors mozdulattal könnyen kimeríthetjük, amelyhez legideálisabb a sűrű szövésű szák, lehetőleg minél hosszabb nyéllel – tanácsolta a BSHE.