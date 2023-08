- Az elmúlt hetekben és hónapokban több lakónknál is "járt a gólya", akiket kölyökkel vagy kölykökkel ajándékozott meg! Mindenki szépen cseperedik a gondos szülők óvó jelenlétében, mi pedig szeretnénk nektek bemutatni, miért vagy is inkább kik miatt lesz érdemes kilátogatni hozzánk a nyár maradékán vagy akár kora ősszel. Nem árulunk el azonban mindent egyszerre, szóval figyeljétek posztjaink az elkövetkező napokban is - adta hírül közösségi oldalán a Gyöngyösi Állatkert.

Elárulják azt is, milyen apróságot kell keresnünk, ha az állatkertbe látogatunk. Bennett kenguru zsebibaba: Minden tavasszal, jellemzően márciusban a kengurut tartó állatkertekben megjelennek az erszényből kikandikáló kis fejecskék. Számunkra ez még mindig varázslatos élmény, hiszen tavaly bújt ki nálunk kis kenguru először erszényből, mivel sokáig hím kenguru csapatot tartottunk. A kenguruk szaporodása, utódgondozása nagyon érdekes, hiszen embrionális állapotban korán jönnek világra és azonnal egy hatalmas feladat vár rájuk, elkell jussanak az erszényig. Fejletlenül, valljuk be ez nem semmi teljesítmény! Így a nyár felén túl már erszényen kívül is meglehet csodálni a nálunk született apróságot!