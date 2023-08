A lakossági azbesztmentesítés célja az illegális hulladéklerakás megelőzése és az engedély nélkül elhelyezett hulladéklerakók felszámolása. A lakosság körében képződött azbeszt tartalmú építőanyag hulladékok megfelelő szakértelemmel történő összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanításra történő átadására és e feladatok koordinálására összesen 880 millió forint áll rendelkezésre, pályázni pedig augusztus 4-ig lehet.

A benyújtott pályázat kizárólag azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, mely jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyekről származnak: tető, kerítés, homlokzatburkolás, válaszfalak vagy régi gáztűzhelyekben a sütők (azbesztlapok), épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek.

Az azbeszttartalmú építőanyag szakszerű bontása vagy leszedése, továbbá az érintett veszélyes hulladék elszállításra alkalmas állapotba hozatala (ADR big-bag zsákba pakolás, raklapra rendezés fóliázással, stb.) nem része a pályázatnak. További részletek azbeszt.nhkv.hu oldalon találhatók.

Mint ismert, a Selypi-medence településein – javarészt a volt eternitgyárnak „köszönhetően” – az 1970-es és 80-as években nagyon sokan használtak családi házaik építésekor azbesztet. Az ásvány főleg a tetőtér szigetelését szolgálta, de egyéb területeken is alkalmazták. Az azbeszt leginkább nem kötött formában, hanem kiporzáskor veszélyes, akár súlyos betegséget is okozhat, amelynek lappangási ideje elérheti a 30 évet is. Jelenleg is sokan élnek a térségben, akik ennek következményeként megbetegedtek, és a halálos ádozatok száma is jelentős.