A mai gyerekek minden eddiginél több időt töltenek okoseszközeik társaságában. Játszanak, beszélgetnek, közösségi médiát, megosztó oldalakat használnak. Ha a szülő nincs résen, bizony az egész napjuk az okoseszköz bűvöletében telik. Igaz ez a nyári szünetre is, amikor főképp elharapózhat a kütyüzés, hiszen nincs oktatás, ugyanakkor a szülő dolgozik, így kevésbé ér rá odafigyelni - írja közösségi oldalán a Hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet.

Mint megállapítják, az okoseszközök ma már az életünk szerves részei, nincs is a használatukkal gond, mindaddig, míg az egészséges mértékű. Ha a gyerek másfajta játékokat is játszik, olvas, szabadba megy, tölt időt az online téren kívül is a barátaival, sportol, van kapcsolata a szüleivel, besegít a házimunkába és alszik is eleget, semmi gond nem lehet azzal, ha az ideje egy részében használ okos eszközöket. A lényeg az, hogy az arányok egészségesek legyenek. Biztosíthat alternatív programokat.