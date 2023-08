Ütemterv szerint halad a nagyrédei Kastély Óvoda felújítása, tájékoztatott Siposné Fodor Judit polgármester.

– Augusztus elsején, az óvodai szünet kezdő napján vonultak fel a kivitelezők és reményeink szerint augusztus végére a belső munkák zöme elkészül. A pincében, a földszinten és az emeleten az új ablakokat már beépítették, a tetőtéri ablakok cseréje egy- két napon belül befejeződik. A kőművesek folyamatosan végzik a javító munkákat és már a beépítés utáni javító festés is folyamatos. A bölcsődei csoportszobák már ki vannak takarítva és várják a legkisebbeket. A Pillangó csoport szobája is startra kész. A főzőkonyhában végeztek az ablakcserével, a javítási munkák befejeződtek, és a festésen is túl vagyunk. A konyhán dolgozó kollégáink már takarítanak. Augusztus végén a konyha megkezdi működését, mint ha nem is történt volna ebben az egy hónapban ekkora felújítás. A tanév elejére megérkeznek és helyükre kerülnek az új bútorok is, a Mókus és a Halacska csoportban és a folyosókon is végre új, szép, pakolásra alkalmas hatalmas szekrények kerülnek beépítésre. A Halacska csoport bejárati ajtaját, illetve a hozzátartozó mosdó ajtaját is kibontottuk, és szép új ajtókat építettek be a mesterek a régi, leharcolt ajtók helyére. Az épület külső felállványozása is megkezdődött. Javítjuk a csatornarendszert, megújulnak az épület külső díszítő elemei, hiszen ez az épület a település egyik legszebb, díszes homlokzattal bíró, helyi védelmet élvező kastélyépülete. Új színt kap a homlokzat és végre, közel 30 év után visszakerül a Brezovay családi címer is az épület homlokzatára – részletezte Siposné Fodor Judit.

A polgármester arról is szólt, hogy a kastélyt a Brezovay család építette. Az eredeti épület 1770-1800 között épült klasszicista stílusban, kastély céljából. A történelmi háttér jelenleg nem feltárt, vélhetően 1945 után került az épület állami kézbe. A kastély 1953-tól önkormányzati óvodaként funkcionál, azaz idén 70 éves.