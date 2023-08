Átányban szombaton összesereglett a falu apraja nagyja, ugyanis a Magyar Géniusz Program keretében több dolog is megvalósult, s most mindezt ünnepélyesen is lezárták, s átadták. Az első eleme a délutáni programnak az átányi Ötvös Imre tábornok felújított sírhelyének megáldása volt.

Jámbor Dénes polgármester is megkoszorúzta a síremléket

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Jámbor Dénes polgármester elmondta, nyolcvan évvel ezelőtt állították a sírhelyet, s most adódott lehetőség arra, hogy felújítsák, így méltó emléket állítsanak a hős tábornoknak. A helyet Dudás Ferenc református tábori lelkész áldotta meg, majd a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit.

A hagyományok őrzése kimelten fontos az átányiak számára

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Ezt követően a Kakas Házhoz vonult át a sokadalom, ahol a polgármester kiemelte, minden közösség számára fontos, hogy a hagyományaikat őrizzék, s ez különösképp igaz az átányiakra, ennek jelképe a kiállítóház is.