Szarvaskőben augusztus 15-ig még lehet jelentkezni az ingyenes LED izzó programra. Azok is jelentkezhetnek, akik már led izzókkal világítanak, mert nem kell leadni a régieket az újak igényléséhez. Az önkormányzat gondoskodik a hazaszállításról, és a szétosztásról is. Áramszámlája függvényében mindenki kaphat izzót, aki igényli. Kocsa Erika, polgármester arra buzdítja a lakosokat, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel, hiszen egy darab takarékos izzóért az üzletben akár 3000-5000 forintot is elkérnek. Nem árt tudni, hogy csak a településen bejelentett lakcímmel rendelkezők regisztrálhatnak a LED cserére.