A Bükk-Mátravidéki Aeroklub igyekszik a jövőben életet lehelni a hatalmas terület egy részébe, ezzel összefüggésben repülős családi programokat szervez Mezőkövesdre. A mostani hétvége elsősorban a családi sétarepülésről szól, amikor többféle repülőgéptípussal lehet a levegőbe emelkedni. Vezetett túrák alkalmával betekintést adnak a klub életébe, a vitorlázó repülő üzem titkaiba, a repülőtér történetébe és a hamarosan induló pilótaképzésekkel kapcsolatban is sok hasznos információ hangzik majd el. A kilátogató családok a sétarepüléseken túl földi szórakoztató elemekkel is találkozhatnak majd, vendéglátó egységek, és vidámpark is várja a vendégeket, közölte a Bükk-Mátravidéki Aeroklub.